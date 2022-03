Así están hoy los adorables hijos de William Levy

No caben dudas que la belleza, la heredaron. Los hijos de William Levy y Elizabeth Gutiérrez, mientras más crecen, más adorables están y sus padres, no paran de presumir en sus redes sociales a los pequeños de 15 y 11 años respectivamente. Así están hoy.

William Levy es uno de los actores del momento. El cubano, aunque está transitando su separación con la madre de sus hijos, se encuentra en la cresta de la ola gracias a su protagonismo en 'Café con aroma de mujer', la serie colombiana de Netflix que está causando mucho furor tanto en toda Latinoamérica como en España.

Sin embargo, hay algo que es más importante que el éxito para William y eso son sus hijos. Se trata de los adolescentes Christopher y Kailey. Tanto es así, que con frecuencia presume de ellos en sus redes sociales ante sus más de 9 millones de seguidores.

Ya sea para demostrar sus habilidades deportivas o por su talento, actualmente los adolescentes son ya dos verdaderos influencers en sus respectivos terrenos. Incluso, han superado con creces los 500.000 fans cada uno. Como si fuese poco, ambos son adorables y han tenido la suerte de heredar la belleza de sus padres.

Se roban todas las miradas: Los hijos de William Levy

El primogénito Christopher tiene 15 años y ya se destaca como jugador de béisbol, militando como bateador en los Kansas City Royals. Por su parte, William acude a verlo siempre que puede. Su madre, Elizabeth Gutiérrez, también orgullosa comparte fotografías con el joven, que ya casi está tan alto como ella.

Cabe recordar que después de haber sufrido un accidente con un carrito de golf, donde casi acaba con su carrera, Christopher volvió a la cancha y su padre, fanático, compartió un video en pleno partido: "Fantástico volver a ver a mi campeón en el campo. Dios es bueno”. El joven es, como su padre, muy religioso y en muchas de sus publicaciones tiene destacadas citas de la Biblia como:

"Todo lo puedo en Cristo que me fortalece", de los Filipenses; "No temas, porque yo estoy contigo; no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo; siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia", entre otros. Esas, son simplemente dos muestras de cómo el hijo mayor del actor se apoya en su fe cristiana para mejorar después de haberse lesionado la rodilla.

William Levy además tiene una hija que se llama Kailey y parece haber heredado los dotes de su madre Elizabeth para la actuación. La pequeña adolescente ya tiene casi 600.000 seguidores y cada tanto comparte alguna que otra interpretación. Mientras, el galán de telenovelas, también presume orgulloso de ella: "Aquí está mi chica favorita en el mundo", agregando: "la que me va a sacar canas verdes". En varios de los comentarios, los seguidores señalaron el gran parecido que hay entre la madre y la hija, ya que tienen rasgos muy similares.

A pesar de que la pequeña de la casa recién está entrando en la adolescencia, ha tenido varias cuentas en TikTok, donde se ha mostrado como una verdadera influencer. Sin embargo, todas han sido eliminadas, ya que con sus solo 11 años no llega a la edad mínima que requiere la red social.

Así de bonitos y adorables están hoy los hijos de William Levy. ¿Crees que seguirán los pasos de sus padres?