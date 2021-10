El día que Elizabeth Gutiérrez temió por la vida de su hijo

La actriz, modelo y empresaria estadounidense de ascendencia mexicana, Elizabeth Gutiérrez de 42 años, es muy conocida por su participación en exitosas telenovelas, particularmente en “El rostro de Analía”. Así también, por su relación con el actor William Levy con quien tiene a su hijo Christopher Alexander y a su hija Kailey Alexandra Levy.

Sin embargo, en lo que respecta a su vida privada, Elizabeth Gutiérrez siempre fue muy cuidadosa. No obstante, en octubre del 2020 –durante el auge de la pandemia por la covid-19-, la actriz recibió una de las peores noticias que cualquier madre no quisiera escuchar.

Se trata nada más y nada menos que del día que Elizabeth Gutiérrez temió por la vida de su hijo Christopher. El joven se había accidentado y todo lo que rodeaba a la situación, era muy grave.

"FUENTE: ¡HOLA! México"

¿Qué pasó para que Elizabeth Gutiérrez temiera por la vida de su hijo?

Elizabeth Gutiérrez abrió su corazón y compartió por primera vez un momento que querría no haberlo vivido nunca. De hecho, mientras lo contó, recordó que tuvo miedo por la vida de su hijo. Fue cuando su hijo Christopher, de 14 años, manejaba un carrito de golf junto a sus amigos, se volcó y le provocó serias heridas en su rodilla izquierda.

En ese momento, la noticia trascendió en los medios de comunicación. Sin embargo, tanto la actriz como su pareja William Levy, no salieron a hablar y solo se enfocaron en el cuidado de su pequeño. Por ello, es que se especulaban muchas cosas. La pareja optó por mantener demasiado hermetismo y fue comprensible hasta que su hijo se recuperase del duro golpe que le dio la vida.

Tras pasar el tiempo de aquella pesadilla -que los removió como familia- por primera vez Elizabeth decidió contar y dar detalles de cómo había sido esa terrible experiencia que puso en peligro el futuro de “Toty”, como lo llaman afectuosamente todos.

El temor en esos momentos fue mayor debido a su difícil recuperación y más aún porque la misma actriz contó que uno de los mayores anhelos de su hijo es lograr convertirse en jugador de béisbol profesional.

En la entrevista con HOLA! US, Elizabeth no pudo contener el llanto al recordar el momento de la llamada: “A la una de la tarde que Kailita recibió esa llamada, vino corriendo, histérica al cuarto. Yo no sabía ni qué estaba pasando. Cojo el teléfono y él [Christopher] en llanto me dice: ‘Mami, destruí mi vida (I messed up my life). Tenemos que ir al hospital”.

Tras 5 cirugías, la actriz recuerda que el proceso ha sido muy complicado y el trago amargo fue superado con mucho esfuerzo y amor de parte de toda la familia y de su pequeña hermana Kailey.

“Es un niño fuerte mentalmente y esto lo ha fortalecido más porque me decían: ‘Ely, no te asombres si necesitas terapia para el niño, porque se puede deprimir’, y gracias a Dios es un niño que tiene mucha fe, es un niño con una mentalidad muy fuerte y William la verdad que le ha apoyado muchísimo” contó la actriz durante la entrevista.

Esta fue la primera vez que Elizabeth Gutiérrez contó todo lo que vivieron con su hijo Christopher, un momento que ninguna madre quisiera vivir ¿Crees que el adolescente era muy jóven para manejar un carrito de golf?