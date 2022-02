Exesposa de William Levy habló sobre su divorcio con el actor

El protagonista de “Café con aroma de mujer', William Levy, continua en el ojo de la tormenta luego de su separación con su ahora ex pareja luego de un hermoso matrimonio de 19 años. Y como no gana para sustos, ahora el actor cubano tiene que escuchar que tiene para decir su ex esposa.

Tras varios años de silencio Elizabeth Gutiérrez, la ex esposa de Levy, decidió hablar y, en una entrevista con la presentadora venezolana Érika de la Vega, en el programa “En defensa propia”, contó las posibles causas del fracaso de su matrimonio.

William Levy y su familia. Fuente: Instagram @gutierrezelizabeth

Vale recordar que el galán de 41 años comunico en sus redes sociales la separación con un acotado texto que luego borro "Queremos dejarles saber que después de pensarlo bien hemos decidido darle fin a nuestra relación. Pero seguiremos siendo la bella familia que somos y los mejores padres para nuestros hijos. Eso nunca va a cambiar", escribió William Levy.

Publicación sobre la separación. Fuente: Instagram @peopleenespanol

En una extensa entrevista Elizabeth se animó a hablar de todo pero con mucho respeto a su familia. Aunque no ahondó en detalles, dejó entrever que una de las razones fue la infidelidad de William con la actriz Jacky Bracamontes, con quien hizo pareja en la telenovela "Sortilegio", transmitida en 2009.

"Nunca he hablado de esto porque nunca me ha interesado, la verdad, y escojo qué contestar", comentó. "Para mí es una falta de respeto a ambas familias, porque para qué contar algo así", añadió rechazando el libro de Bracamontes, donde asegura que sostuvo una relación con Levy.

"Yo no tengo la necesidad de amarrar a ningún hombre", acotó Elizabeth Gutiérrez. "Yo sólo tengo dos hijos y si te preguntas por esa persona, no sé cuántos, pero definitivamente más de dos. Entonces pregúntenle a ella quién necesita amarrar a quién", remató la ex mujer de William Levy.