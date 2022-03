Los motivos por los que se cree que Yolanda Saldívar mató a Selena Quintanilla

La entrevista exclusiva donde Yolanda Saldívar confesó que mató a Selena Quintanilla, se hizo viral tras el estreno de la serie biográfica de la cantante en Netflix. Al resurgir su gran obra, también se recordó su trágica muerte, en marzo de 1995.

Aunque se hizo justicia y la asesina está en la cárcel, el fallecimiento de la también empresaria, modelo, bailarina, actriz y diseñadora de moda aún sigue generando muchos interrogantes. Por eso, en las últimas horas, se hizo viral la entrevista donde la reclusa confesó los motivos que la llevaron a matarla.

La enfermera Yolanda Saldívar actualmente tiene 61 años. Se encuentra presa en la cárcel femenina Unidad Mountain View en Gatesville por asesinato en primer grado de la cantante Selena Quintanilla, condenada a cadena perpetua. Asimismo, podría ser candidata a una libertad condicional el día 30 de noviembre de 2025, pero mientras está en prisión, sigue dando entrevistas e intentando explicar lo que sucedió esa noche.

Aunque, en varias oportunidades, explicó que la muerte de Selena se dio por accidente en medio de una discusión que estaban teniendo por un secreto que mantenían entre ambas. Por ello, los motivos por los que se cree que la mató, son cada vez más confusos.

¿Por qué Yolanda Saldívar mató a Selena Quintanilla?

Según la propia Yolanda Saldívar, ella misma se quería suicidar por la discusión que tuvo con la cantante, aunque, lamentablemente eso devino en el incidente que luego causó la triste tragedia: "La pistola estaba arriba de la cama, agarré la pistola y le dije: yo no te dejo por ninguna otra persona. La pistola me la puse en mi sien y le dije: quiero que te vayas hija mía, vete. No se quería ir. En ese momento, la puerta estaba abierta. Ella iba para la puerta y me dijo: mamá, vamos a cerrar la puerta, vamos a hablar. Cuando ella iba para la puerta le dije yo: no cierres la puerta. Donde le dije eso, se me fue el tiro".

Luego de esa declaratoria, la versión de Saldívar no fue creída por las autoridades. Al rearmar los hechos confusos, no pudieron corroborar que haya sucedido de tal forma. Incluso, para el tribunal, el motivo por el que se cree que Yolanda Saldívar mató a Selena Quintanilla es porque le robaba a la cantante y, cuando ésta estaba a punto de despedirla, (porque se dio cuenta) Saldívar cometió el crimen.

Asimismo, cuando se habla del secreto que la cantante le había confiado a Yolanda, es que había sufrido un aborto y no quería que el hecho trascendiera. Esta noticia fue develada posteriormente por la reclusa, aunque nunca fue probado en la causa.

¿Cuál es tu opinión respecto al caso?