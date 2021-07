¿La asesina de Selena saldrá de prisión? Abraham Quintanilla revela la verdad

Desde hace un tiempo, se especula que Yolanda Saldívar, la ex presidenta del club de fans y asesina de Selena Quintanilla, quedaría en libertad el 30 de marzo de 2025 debido a su buen comportamiento. Sin embargo, Abraham Quintanilla, el padre de la reina del Tex-Mex, salió a desmentir las versiones que circulaban y aseguró que es casi imposible que salga de prisión debido a que fue sentenciada a cadena perpetua.

"No se crea lo que una persona en San Antonio puso en el periódico, todo el mundo cree eso. Según las leyes del estado de Texas, ella fue sentenciada de por vida en la prisión, pero al completar 30 años, tiene el derecho de ir ante un comité de prórroga y pedir que por favor le dejen salir", afirmó el productor musical en el programa Chismorreo.

Hasta el momento, la mujer no ha querido confesar cuáles fueron las verdaderas razones que la llevaron a cometer el homicidio aquél 31 de marzo de 1995. "En 26 años que murió Selena, hasta la fecha, nunca ha dicho que se siente mal. Siempre ha acusado a otras personas y nunca ha querido aceptar su culpabilidad. Yo no creo que la vayan a dejar salir por eso", remarcó.

En 2018, el hombre brindó una entrevista a Tony Dandrades y señaló que no le importaba si la sueltan o no. “Que la dejen ir, nada va a regresar a mi hija, pero yo creo que ella está en un lugar más seguro… la tienen sola en una celda, no la han dejado ir a la población de la prisión porque saben que la matan ahí", manifestó.

Y en ese entonces, sumó: "Nosotros recibimos cartas de mujeres que están en esa prisión donde está ella y dicen que la están esperando y dicen que la van a matar porque son mujeres que han matado antes y por eso están ahí, no tienen nada que perder. Ella puede decir miles de cosas, pero la realidad es que sí mató a mi hija y no fue accidente, fue un momento de ira, porque la estaban despidiendo".