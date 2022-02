Estas son las 5 mejores películas de Netflix

Netflix lleva cerca de 6 mil producciones presentadas desde que se creó en 1997. La plataforma cuenta con múltiples títulos interesantes, de todos los géneros, duraciones y de cientos de países. Es por ello, que hacemos un recorte de cinco producciones que seguro viste o en caso contrario, deberías correr a hacerlo.

Superando la barrera de los más de 214 millones de suscriptores en más de 190 países, Netflix se mantiene como el servicio de streaming más importante de la actualidad al contar con un gran catálogo de contenidos de cine y televisión. Sin más preámbulos, te dejamos un top five de películas.

Una de las más populares y que incluso fue furor en los primeros años del cine en televisión es Forrest Gump (1994), donde Tom Hanks encarna a un hombre ingenuo que resulta estar en medio de casi todos los hechos más importantes de los sesenta y setenta. La segunda filmación es Rescatando al soldado Ryan. En esta película que se estreno en 1998, ocho soldados arriesgan su vida en territorio alemán durante la Segunda Guerra Mundial para buscar a un soldado y regresarlo a casa.

Si de injusticias hablamos, no podes perderte Sueños de libertad (1994), que completa el podio y que narra como Andy Dufresne termina en la cárcel por un crimen que no cometió, pero encuentra una luz de esperanza en Red, otro prisionero. Es una adaptación de la novela The Shawshank Redemption (cadena perpatua, en español) de Stephen King.

El Irlandés, que tiene año de estreno en 2019 es de las más recientes, pero no por eso menos populares y reconocidas de Netflix. En este film verás como el sicario Frank Sheeran rememora los secretos que ocultó como integrante leal de la familia de criminales Bufalino en esta aclamada película de Martin Scorsese. Interesante trama para ver en familia. En el mismo año, se lanzó la revelación más grande los últimos años: Parásitos. Esta película de Corea del Sur expresa como uno a uno, los astutos miembros de una familia sin recursos comienzan a desempeñarse como personal doméstico en la casa de una adinerada y privilegiada pareja.