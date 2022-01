El bailarín español Toni Costa aún no ha hecho oficial su relación con Evelyn Beltrán. Sin embargo, tras pasar los meses, los rumores no cesan de que allí, hay amor. De hecho, la última noticia fue que el bailarín ex de Adamari López, no aguantó las críticas que hicieron hacia su nueva pareja y contestó muy tajante.

Al parecer, en las redes sociales, alguien acusó a Evelyn Beltrán de ser mala madre y Toni Costa no se calló. Salió a defenderla a capa y espada. No obstante, esta es la verdad oculta de esta relación que aún no se ha hecho oficial.

Toni Costa estalló en las redes sociales

Vale recordar que Toni Costa no ha tenido una Navidad como lo había deseado. Pese a que su deseo era pasar la nochebuena con su hija Alaïa, se enfermó a último momento de Covid-19. Además de estar impedido de pasarlo con su familia, el bailarín se mantuvo aislado como correspondía en una fecha más que especial del año.

Así fue que, finalmente, Alaïa pasó las fiestas junto a su mamá, Adamari López en una reunión rodeadas de amigos. Mientras, Toni decidió comenzar el año dialogando con sus seguidores en Instagram.

Tras varios mensajes de agradecimientos, el bailarín en un momento entró en guerra con quienes comenzaron a criticar a su novia, Evelyn Beltrán como quienes también lo tildaron de mal padre a él.

Todo comenzó luego de un simpático reel donde Toni presumía de verse guapo y haciendo gestos faciales, al punto de guiñarles un ojo a sus seguidores. Aunque la mayoría de sus fans se mostraron muy afectuosos y, hasta alabaron lo bien que se veía sin barba, alguien lo empezó a insultar.

FUENTE: Espectáculos Fans

La verdad oculta de la relación entre Toni Costa y Evelyn Beltrán

Tras varios mensajes, idas y vueltas, la cosa se puso tensa cuando la gente comenzó a hablar de él, pero, sobre todo, de su relación con su novia, Evelyn Beltrán. "Prefiere ofrecerle un hogar a otra y a hijo ajeno, que despertar en casa con su hija… ¡Qué pena que todo lo eche por la borda!" fue una de las tantas críticas que recibió.

Cabe destacar que Toni Costa, por el momento, mantiene esta relación oculta o al menos no tiene intenciones de hacerla pública como todos esperan. Sin embargo, mediante las redes sociales, los 2 hacen caso omiso a lo que puedan imaginarse y se envían mensajes muy cariñosos.

Mientras la criticaban a Evelyn Beltrán, Toni no aguantó y salió en su defensa: "Cada comentario suyo es más triste que el anterior" agregando: "¡Qué mentalidad es esa, por Dios! Así ya no son las cosas, a nuestra hija no le va a faltar de nada, ni el cariño de sus padres, ni nada de nada".

De esa manera, el bailarín dejó claro que algo lo une a la modelo y, sin ir más lejos, a un comentario malintencionado, explotó. "Si la novia de Toni dejó al hijo para irse con él, ¿cómo va a cuidar a la hija de Toni?" Él respondió: "¡MENTIRA!" furioso y en mayúsculas, salió por primera vez en defensa de la bella modelo.

Hasta el momento, la verdad de esta relación oculta no se sabe cuánto tiempo durará y, mucho menos, cuándo decidirán en hacerla oficial, si es que llegan a hacerlo alguna vez. Pero, tanto Toni como Adamari tienen muy claro que su hija es lo primero siempre y así lo lo vienen demostrando.

¿Por qué crees que Toni Costa no habla de su relación con Evelyn Beltrán?