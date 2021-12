El particular mensaje de Toni Costa que llenó de intriga a sus fans

Toni Costa es conocido por varios factores pero el mas latente es por su relación es con su ex esposa, Adamari López, con quien lleva una relación post matrimonio de maravillas. Costa compartió en sus historias contenidos para los que no saben guardar secretos, pero no se sabría el destinatario.

Toni confió en esta persona para contarles sobre sus penas y sentimientos durante los últimos tiempos, pero al parecer, no fue guardado el secreto y desato el descontento del español: "Ten cuidado con quién te desahogas. Hoy son oído, mañana lengua", compartió el papá de Alaïa desde sus historias.

A ambos los une el amor por su pequeña hija, que incluso llevó a Toni Costa a bailar en vivo con ellas en “Así se Baila”, que rompió puntajes de rating y si bien son tiempos revueltos en sus vidas, supieron cómo llevar la separación y sus vidas, incluso cruzándolas para hacer feliz a su pequeña Alaïa.

Fuente: Instagram Toni Costa

Una de las malas noticias en la vida del bailarín español es no poder disfrutar de la Nochebuena junto a Alaïa, producto del coronavirus que lo tuvo al mail traer. Así y todo, Toni Costa, se las ingenió para estar presente en la Navidad- a través de una ventana-, para verla abrir los regalos de manera sonriente.

Fuente: Instagram Toni Costa

Adamari y Toni Costa tienen presente que a pesar de la separación que van a poner todo de su parte para que Alaïa siga teniendo una familia unida y en eso sí ninguno ha fallado. Hacen de todos juntos como los tres mosqueteros y contra todo pronóstico.