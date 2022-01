Chayanne y Lele Pons: cómo es la relación entre el cantante y su sobrina influencer

Hace apenas unos días las redes sociales están en plena revolución con el descubrimiento de que la influencer y cantante Lele Pons no solo ya viene acumulando cerca de 40 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, sino que es sobrina del exitoso artista puertorriqueño, Chayanne.

No obstante, este es un dato que se conoce públicamente desde hace años. Pero lo cierto, es que muchos no saben cómo es la relación entre el cantante y su sobrina influencer. De hecho, hay una gran cantidad de personas que no tenían noción de que Chayanne y Lele Pons fueran familia y por ello es que compartieron la gran sorpresa a través de las redes sociales.

Chayanne y Lele Pons: La relación que los une

Aunque para muchos pueda resultar un tanto sorprendente, Chayanne y Lele Pons son tío y sobrina aunque, no comparten la misma sangre. Por su parte la joven, de 25 años, es hija de Anna Maronesse, la hermana de la pareja de Chayanne. De esta manera, queda claro que el artista es el tío político de la influencer.

¿Quién es Lele Pons?

Lele Pons no se limitó a ser "la sobrina del famoso cantante" sino que es una joven venezolana reconocida como un icono en las redes sociales y logró alcance mundial. De esta manera, lleva acumulados millones de seguidores en las todas las plataformas al tiempo que trabaja como modelo, bailarina, cómica y artista.

Al día de hoy lleva cerca de 300 millones de reproducciones en YouTube como la cantante de “Celoso”, un éxito que fue lanzado en el verano de 2018. Así también, en la misma plataforma sube y comparte vídeos en los que ejerce exitosamente su rol de influencer, como una verdadera youtuber.

Cabe destacar que a pesar de su parentesco con Chayanne, la joven demostró que se dio a conocer por sus propios medios, o mejor dicho, por su talento demostrado a través de su cuenta de Vine.

Mientras muchos se preguntan cómo es la relación entre el cantante y su sobrina influencer, Chayanne y Lele Pons supieron dejar a todos sorprendidos.

Precisamente fue en un momento que le consultaron a Chayanne acerca de su opinión sobre el trabajo de su sobrina y él respondió con mucho afecto: “A Lele la veo súper bien con todo lo que ella ha creado solita desde muy chiquita en una ola que apenas estaba creciendo (las redes sociales) y ella es una pionera de esa ola”.

¿Ya conocías cómo es la relación entre el cantante y su sobrina influencer?