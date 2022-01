Netflix: 3 películas que no te podes perder este verano

Seguramente estarás disfrutando de tus vacaciones y por ende te estarás poniendo al día con la variedad de series, películas y documentales que Netflix ofrece. Para este fin de semana, te traemos un top 3 de películas que podes mirar en este verano.

La primera de ellas es Madre/Androide que es muy poco tiempo se posicionó en el primer lugar de lo más visto de la plataforma. Este film ha llamado la atención ya que es dirigida por el guionista de la próxima entrega de Batman, Mattson Tomlin y hace su debut detrás de las cámaras con esta entrega. La trama de la película trata acerca de Georgia (papel interpretado por Moretz) que es una joven que intenta salir de su país junto a su novio. Ambos buscan la manera de sobrevivir y salvar a su bebé que están esperando.

La segunda película es Páramo, la cual cuenta con al dirección de David Casademunt, un cortometrajista y director también de videoclips y Sports publicitarios. Este film se incluye dentro del género del terror y el suspenso y cuenta la historia de una familia que lleva una vida tranquila, sin complicaciones, y viven alejados de la sociedad. Está ambientada en la España del siglo XIX y cuenta con la participación de Inma Cuesta y Asier Flores quienes descubren que no están solos. Todo empieza a cambiar cuando los visita Salvador quien les cuenta una historia de terror de un a criatura que busca personas débiles.

En tercer lugar, está ‘Don’t look up’ (No mires para arriba) y que cuenta con la participación de Leo Di Caprio, Jennifer Lawrence y Meryl Streep. Esta película ocupa el número tres dentro del Top 10 de Películas más vistas de Netflix y además se perfila para ser una de las candidatas al Oscar por la Academia. Cuenta la historia de Kate Dibiasky quien es una estudiante de posgrado de Astronomía y junto con su profesor Randall Mindy, hacen un descubrimiento que pone en peligro a todos modos habitantes de la Tierra. Se trata de un cometa que está en órbita y tiene el tamaño del Monte Everest.

Por último, si te viste todos estos films, Netflix sorprende con nuevos estrenos. Llega la tercera temporada de la serie dramática ‘After Life: más allá de mi mujer’, dirigida, protagonizada por Ricky Gervais. El segundo estreno es ‘Archivo 81’, una apuesta de terror por parte de la plataforma. La última es una nueva serie de animación para adultos llamada ‘La casa ‘ que cuenta con tres episodios de media hora cada uno.