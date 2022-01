De todas las hermanas de Thalía, la más conocida es Laura Zapata y es su media hermana, a diferencia del resto, ya que es hija de Yolanda Miranda y Guillermo Zapata Pérez de Utrera. Pero, qué es Camila Sodi de Laura Zapata. Te lo contamos.

El origen de los conflictos de familia

Para comprender mucho mejor la relación entre Camila Sodi y Laura Zapata, primero es necesario saber cómo está compuesta la familia. El hecho de que sean famosas, se atribuye al talento de cada una de ellas de forma individual. Sin embargo, vale destacar que ambas son familia de la cantante Thalía.

La cantante mexicana Ariadna Thalía Sodi Miranda siempre ha sido muy reservada de su vida familiar, y por ello es que se conoce muy poca información sobre todas sus hermanas. Probablemente, muchos crean que la cantante solo tiene como hermana a Laura Zapata, pero no, son más.

En total son 4 hermanas. Por su parte, Laura Zapata ha estado mucho tiempo alejada de la familia. Tiene 65 años y es una reconocida actriz mexicana. Por otro lado, están Federica, Gabriela y Ernestina Sodi, la periodista y escritora, que comúnmente se encuentra en boca de todos por su hija, Camila Sodi.

Así es como aparece el parentesco que muchos desconocen entre Laura Zapata y Camila Sodi. Son tía y sobrina, pero nunca se han llevado bien. De hecho, se podría asegurar que casi no han tenido mucha relación.

¿Qué es Camila Sodi de Laura Zapata?

Si bien se puede asegurar que Camila Sodi es la sobrina de Laura Zapata, ambas no se ven nunca. Solo se comunican, por así decirlo, a través de los medios o entrevistas donde una opina de la otra y no tan cariñosamente sobre disputas familiares.

FUENTE: El Universal

En realidad, quien cada tanto sale a decir algo es Laura Zapata sobre su sobrina, y la última crítica fue por su comportamiento con los reporteros. Al parecer, a la actriz mexicana de 64 años, le molestó la soberbia actitud que tiene la joven “siempre” hacia la prensa.

Esta última vez, Camila Sodi pasó por el aeropuerto de la ciudad de México y, cuando los periodistas la abordaron, ella se tapó la cara y huyó. Frente a semejante situación, su tía calificó la acción como muy mala y dijo que las personas públicas que le hacen eso a un notero, buscan que se hable de ellas.

Como si fuese poco, enfatizó con un mensaje muy directo a los noteros: “Cuídense más, respétense más, pongan sus límites, digan no, esta persona que no me pela, que me maltrata, no la voy a querer, porque el amor propio tiene que imperar”.

¿Crees que tenga razón Laura Zapata con respecto a Camila Sodi?