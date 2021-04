Thalía y Camila Sodi: ¿cómo es realmente la relación entre tía y sobrina?

La actriz mexicana Camila Sodi y la cantante Thalía (Ariadna Thalía Sodi Miranda) demuestran en público tener una gran relación y hasta han compartidos fotos juntas en las que se nota hasta su parecido físicamente. El talento en la familia definitivamente no falta y ambas tienen una carrera profesional exitosa.

Camila es la hija mayor de Ernestina Sodi, escritora mexicana y hermana de Thalía. Sin duda, la cantante fue una inspiración para la joven actriz, que ya tiene una gran trayectoria en el mundo de la televisión, el cine y la música.

La cantante y su sobrina disfrutan de cada encuentro familiar y suelen compartir sus travesuras en las redes sociales. Hace un tiempo, publicaron varios videos en Instagram en las que se las ve riendo y pasando un agradable momento. En uno de ellos aparece primero Camila con una costilla en la mano diciendo "es la auténtica, es la única".

La broma tiene que ver con el mito que nació en los '90 que dice que Thalía se quito algunas costillas para lucir una cintura más diminuta. Segundos después, en el video aparece la cantante, quien estaba a la mesa junto a su esposo Tommy Mottola y otros miembros de su familia, diciendo en broma que esa era la costilla que se sacó.



Mala relación con Laura Zapata, su media hermana

Yolanda Miranda se separó de su primera pareja, con quien tuvo a Laura Zapata, y luego se unió sentimentalmente con Ernesto Sodi Pallares, con quien tuvo cuatro hijos: Ernestina, Federica, Gabriela y Thalía Sodi. Laura no logró congeniar con Ernesto y fue enviada a vivir con su abuela, lo que generó un distanciamiento con sus hermanos.

"Mi abuela ha sido mi mamá. A los tres años, mi mamá contrajo nupcias y me dejó con mi abuela porque mi padrastro no me quería", dijo Laura en una entrevista con "Suelta La Sopa". La relación con Thalía era estable, pero todo se complicó cuando Laura y Ernestina fueron secuestradas en 2002.

Si bien Thalía pagó el rescate, este hecho las alejó, ya que la cantante se sintió culpable: "Esto provocó daños internos en la relación estructural de la familia que vive este traumático evento, y cada cual lo procesa a su manera".