Lyn May tuvo su primera cirugía a esta edad y así lucía cuando estaba natural

Liliana Mendiola Mayanes, más conocida como Lyn May actualmente tiene 68 años. Reconocida por sus grandes apariciones como vedette y actriz de cine mexicana de ascendencia china, hoy se muestra impactante.

Con el pasar de los años, la vedette ha ido demostrando grandes cambios estéticos y todos se deben a su necesidad de añorar vivir como alguien eternamente joven.

En los últimos tiempos, ha compartido -a través de su cuenta de Instagram- algunas fotografías de cuando era más joven. En las mismas se puede ver la belleza de su rostro antes de someterse a desafortunadas cirugías estéticas -con un producto cosmético- que terminaron deformando su aspecto.

Cuando se hace referencia a su pasado, muchos se preguntan cuándo Lyn May tuvo su primera cirugía y cómo lucía cuando estaba natural. La realidad, es que la vedette no siempre fue como se la ve ahora. En los años 70 era una mujer bellísima. No obstante, su afán por mejorar su aspecto físico provocó que se someta a intervenciones indeseables.

En alguna que otra oportunidad, la mismísima May confesó estar arrepentida de algunos tratamientos a los que se sometió. Sin embargo, aún así sigue pensando en mejorar. Vale recordar que también llegó a pensar en quitarse la vida y todo asociado al desmejoramiento de su rostro.

"FUENTE: Telemundo"

En una entrevista reciente, la vedette confesó: “Sigo arrepentida, hubo un momento en que me quise matar por cómo me veían…”. Así también confesó que hizo de todo para que la ayuden y consultó a nuevos médicos, aunque hasta el momento no lo tiene definido.

Lyn May tuvo su primera cirugía aproximadamente a principios de los 70' cuando aún era muy joven y hoy, a través de imágenes que ella misma comparte, se puede ver cómo lucía cuando estaba natural. Vale recordar que May fue una de las vedettes más famosas en la escena mexicana durante los años 70 al punto de aparecer en exitosas películas como Tívoli, Las ficheras y Noches de Cabaret.

El éxito que alcanzó fue uno de los puntos más altos, pero poco a poco y a medida que el tiempo pasaba, Lyn comenzó a hacerse cirugías estéticas. Pese a la suerte que había tenido, su fama disminuyó, después de esa primera cirugía en el rostro que la arruinó y deformó los pómulos. Luego, la cara completa porque sus rasgos faciales comenzaron a desvanecerse.

Así y todo, es una mujer imparable y se puede ver en una de sus imágenes compartidas, cómo fue ampliamente celebrada por sus seguidores, donde se muestra con un vestido ajustado que le marcaba las curvas de su cuerpo, algo que en su momento la hizo muy famosa.

Así también, para quienes no se imaginan cómo era Lyn May con su rostro al natural, la vedette mostró la belleza de cuando era joven. En aquel entonces posaba con una bikini mientras le sonreía a la cámara.

Independientemente que la vedette conserva al día de hoy una excelente figura, su rostro ya no es el mismo. Aún así, confesó que aprendió a quererse tal como se ve. Antes sufría pero, según ella, ya no lo hace. ¿Crees que Lyn May ya no debería someterse a una nueva cirugía?