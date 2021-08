Dinastía Pinal: uno por uno, todos los integrantes de la familia más polémica de México

Se suman abuelos, hijas, nietas, bisnietas y esposos de la familia más polémica de México. Se trata nada más y nada menos que de la Dinastía Pinal. Aunque muchos crean que solo se trata de Alejandra Guzmán, Frida Sofia y su abuela, hay otros personajes más en esta familia que tienen su propia historia y repleta de escándalo.

Así parece, no todo en la familia Pinal se trata de Michelle Salas, Alejandra Guzmán o Frida Sofia. Cabe destacar que ellas son quienes constantemente se encuentran en boca de los escándalos en el mundo mediático, sobre todo, las últimas 2 que recientemente se vieron envueltas en uno de los problemas más comentados del país.

Aún muchos no entienden a la Dinastía Pinal, por ello uno por uno, estos son todos los integrantes de la familia más polémica de México y es que, hay más miembros de esta familia que por su exposición, ninguno ha pasado desapercibido.

Por un lado está la vida de Silvia Pinal, que siempre fue conocida no solo por su carrera artística sino por sus relaciones amorosas, hijos, tragedias, muertes, divorcios y otros escándalos más. No obstante, la polémica no quedó allí, ya que sus descendientes siguieron el mismo estilo de vida generación tras generación.

Dinastía Pinal: Quiénes son y cómo se inició

Ante todo, cabe aclarar que Silvia Pinal estuvo casada 4 veces. Primero con Rafael Banquells, con quien tuvo a su primera hija Sylvia Pasquel. Luego en su segundo matrimonio fue con Gustavo Alatriste y tuvo otra hija llamada Viridiana. Lamentablemente la joven perdió la vida a los 19 años tras un accidente.

Su matrimonio más polémico fue con Enrique Guzmán. Con él tuvo a Alejandra y Luis Enrique. Por último contrajo matrimonio con Tulio Hernández y lo que más se recuerda es que a partir del nacimiento de cada uno de sus hijos, la polémica en la vida de Silvia, siempre se fue incrementando.

Para comprender mucho mejor la Dinastía Pinal uno por uno, detallamos todos los integrantes de la familia más polémica de México a través de un árbol genealógico que resume a la perfección quiénes y cuántos son.

Silvia Pinal se casó con Rafael Banquells y tuvo a Sylvia Pasquel que se casó con Mike Salas y tuvieron a Stephanie Salas, pareja de Luis Miguel. Cabe destacar que fue un breve romance, con quien tuvo a Michelle Salas en 1989, la bisnieta de Silvia Pinal. Luego, al casarse con Gustavo Alatriste, tuvo a Viridiana, que tristemente falleció joven.

Enrique Guzmán, como contamos, fue su tercer marido y tuvieron a Luis Enrique (que tuvo 3 hijos) y Alejandra Guzmán, quien estuvo en pareja con Pablo Moctezuma y tuvieron a Frida Sofía, que es la nieta y fue quien acusó de abuso sexual a su propio abuelo. Por último, se casó con Tulio Hernández, pero no tuvieron hijos. FUENTE: Revista Caras

A partir de todos los integrantes, los escándalos nunca cesaron. Pareciera que lo llevan en la sangre, porque de una u otra manera siempre se vieron involucrados en una serie de controversias a lo largo de todas las generaciones.

Cabe destacar que la fundadora de la famosa Dinastía es la actriz Silvia Pinal, que no solo fue una destacada y reconocida en México por su talento, sino por sus participaciones en Italia y España. Una pionera de la comedia musical que ha dado mucho que hablar.

Esta es la famosa Dinastía Pinal: uno por uno, todos los integrantes de la familia más polémica de México. ¿Los conocías?