Enemigo en la familia: Frida Sofía revela escalofriantes aspectos de su infancia

Gabriela Alejandra Guzmán Pinal, mas conocida como Alejandra Guzmán es una cantante y actriz mexicana. Ha incursionado en la actuación de telenovelas, series y programas de televisión. Hija del cantante de rock and roll y actor Enrique Guzmán y de la actriz mexicana Silvia Pinal, es reconocida en Hispanoamérica y Estados Unidos. Se estima que Alejandra Guzmán ha vendido más de 20 millones de discos desde su debut, lo que la convierte en una de las cantantes latinas con mayores ventas.

Su preparación artística fue diversa, ya que viajaba en las giras de las obras de teatro de su madre Silvia Pinal. Hizo comerciales, participó en televisión y en coros para bandas. Sin embargo, su madre le prohibía estar en estos proyectos sin terminar la preparatoria. Realizó su primera aparición televisiva a los dos meses de edad, en el programa de sus padres, titulado "Silvia y Enrique". En 1991 Alejandra anunció su embarazo junto al empresario Pablo Moctezuma, de quien se separaría tiempo después. Finalmente, en marzo de 1992, nace su hija Frida Sofía. En el 2002, se estrecha la relación entre Alejandra y su padre el cantante Enrique Guzmán, tras la operación de corazón practicada al cantante en aquel momento, ya que habían permanecido distanciados por un tiempo.

A principios de abril de este año se generó una polémica en la familia Guzmán, cuando Frida Sofía salió a contar en los medios que había sido abusada por su abuelo cuando era pequeña, también comentó que otros novios de su mamá se propasaron con ella. La joven declaró: ”(Enrique) siempre fue muy abusivo, me pongo a temblar porque tengo mucho qué decir de eso. Fue un hombre muy asqueroso, un hombre muy abusivo, me daba miedo, siempre me daba miedo, me hizo cosas feas”.

Luego siguió diciendo: ”Es que sabes qué es lo más asqueroso de todo, cuando estás tan chiquita y te dicen que esto es lo que un abuelito le hace a su nieta. A esa edad no tienes ni idea, no tienes conciencia entonces se vuelve algo normal y... ¡qué asco!, pero es como que alguna vez ya se empieza a sentir rico o algo porque te están tocando tus partes íntimas”. Y agregó: ”Por eso me lo callé, porque dije ‘¿entonces yo estoy enferma o qué onda?’ pero de repente me empezó a pasar otra vez con todos los novios de mi mamá, pero no los novios, los que tenía cuando entraban al pinche hotel. Es que ¿Cómo no voy a estar empu...?”

Imagen: Telemundo

Hay opiniones encontradas respecto al tema de Frida Sofía y su abuelo. Los usuarios en redes sociales comenzaron a recopilar fragmentos de videos donde aparece Enrique Guzmán con varias celebridades, incluyendo su hija, y en el que evidencia comportamientos inapropiados. Por otro lado un grupo de expertos en lenguaje corporal opinan que Frida tiene trastorno límite de la personalidad lo que origina la mitomanía. Por su parte Alejandra Guzmán ha expresado: “Te ofrezco arreglar esto de la mejor manera, buscar un buen terapeuta, alguien que nos pueda ayudar. Yo sé que podemos, te ofrezco mi corazón y todo mi amor porque yo te parí”.

Imagen: La Verdad Noticias