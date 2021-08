Nadie entiende qué pasó ¿será una indirecta más para su ex? Alex Rodríguez se quedó con el auto que alguna vez le regaló a Jennifer López o ¿se lo devolvieron? Se creó todo un frenesí cuando el mismo ex deportista publicó una foto donde se lo ve a recostado sobre el exuberante Porsche.

El impagable Porsche de Alex Rodríguez que alguna vez fue de Jennifer López ya no está más en su poder y nadie se imagina qué pasó. Mientras, Arod abrió mucho más la incógnita cuando debajo de la fotografía escribió:"Estoy súper con los pies en la tierra".

Hasta el momento, acercados a ambos, aseguran que la estrella retirada de los Yankees le habría dado a la cantante el valor de lo que cuesta el Porsche 911 GTS, que serían más de 140 mil dólares. Cabe recordar que el regalo había sido entregado en julio de 2019 en honor a su cumpleaños.

Por su parte, los fanáticos no tardaron nada e inmediatamente llenaron de comentarios especulando si Rodríguez había retirado el coche o si fue la misma JLO que lo dejó atrás de igual manera que hizo con su compromiso.

Entre varios de los comentarios que se vieron, resaltaron algunos graciosos e irónicos como: "Parece que JLO te dejó no solo a ti, sino también al auto rojo", "Ella te devolvió el auto ja ja ja ja y el Ring dos [sic]" y "Bro, se quedó con el auto ", entre muchos otros más.

Parece que el ex bateador de 46 años tuvo ganas simplemente de publicar la foto y demuestra que no le guarda rencor a su querida ex prometida, a pesar de su “inmediata” relación pública con el actor Ben Affleck.

Eso sí, el impagable Porsche de Alex Rodríguez que alguna vez fue de Jennifer López se ve increíble, se llevó las miradas de todos y no pasó para nada desapercibido. ¿Tú que opinas? Lo que sí podemos asegurar, es que los regalos, no se devuelven.