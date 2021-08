La estrategia de JLo para dejar definitivamente en el pasado a Alex Rodríguez

Gran parte del mundo esta al tanto de la relación amorosa que renació entre Jennifer Lopez y Ben Affleck, luego de un distanciamiento de 17 años de la última vez que estuvieron juntos. Pero que es lo que sucede con su ahora ex pareja, el jugador de baseball Alex Rodríguez.

Parece que las cosas no terminaron del todo bien entre JLo y Alex Rodríguez, por lo que, si nos adentramos en las redes sociales de la cantante y actriz, descubriremos que ya no sigue al deportista en Instagram y que ademas borro todas las fotos en las que salían juntos, incluso unas muy particulares en las que aparecían en la toma de posesión del ahora presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, de enero de este año, donde ademas Jennifer interpreto la canción “This land is your Land” Y “América the beautiful”. De este evento solo quedaron videos y fotos donde se la ve a Jennifer sola y sin rastros de su ex pareja.

Por otro lado, las miradas están puestas sobre su nueva relación con Ben y sus seguidores y fans ya los nombran por el apodo que llevaba la pareja hace casi 20 años, “Bennifer”. Ambos habían mantenido una relación de 18 meses antes de su separación en 2004, y ahora están disfrutando de su segundo noviazgo viajando alrededor del mundo.

Jennifer sigue deslumbrando a sus 52 años recién cumplidos, mientras Ben por su parte también festejo sus 49 años recientemente en una excursión con sus hijos Violet, Samuel y Seraphina, quienes tuvo con la actriz Jennifer Garner.

Fuente: Instagram Jennifer Lopez

Varias fuentes informan que la pareja habría visitado tierras italianas, donde acudieron a varias joyerías, lo que alimenta más y más la posibilidad de una futura boda entre ambos. Ya en el pasado habían tenido la intención de casarse, pero según confesaron, la presión del momento los abrumó y termino diluyéndose la idea, incluso la relación en sí, que termino en ruptura. Otras fuentes aseguran también que la pareja estaría buscando una casa para mudarse juntos ya que sus hijos mantienen una excelente relación entre sí.