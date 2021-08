Desde las escaleras: Miss Universo, Andrea Meza, sube la temperatura

Andrea Meza enamora a diario con cada uno de sus looks en las plataformas virtuales. La Miss Universo 2020 cumplió tres meses desde que se coronó en la última edición del certamen de belleza internacional femenino y dio sus sensaciones al respecto al sitio “Quién”.

“Te lo juro que siento que han pasado meses y meses. Hacemos mil actividades en un solo día y a veces siento que el tiempo no me da abasto y pensar que ya en diciembre acaba este trayecto, siento que no es suficiente tiempo, pero a la vez sé que si nos comprometemos, podemos lograr muchas cosas” manifestó la Miss Universo.

En las últimas horas, la cuenta oficial de Miss Universo publicó tres fotografías en su cuenta oficial de Instagram que cautivaron a gran parte de sus más de cuatro millones de seguidores en esa red social. En las instantáneas, se puede ver a la morocha haciendo gala de su belleza ante la cámara, mientras sube unas escaleras. Allí, la mexicana lució un elegante look compuesto por un minivestido de noche y zapatos taco aguja a tono. Este outfit de la azteca fue complementado con su cabello recogido y un delicado make up.

“Comportamiento de cumpleaños. Diseñado por @meemmap” fue el sencillo y promocional texto que eligió la cuenta de Miss Universo de epígrafe para acompañar sus recientes instantáneas en la red de la camarita.

Como era de esperarse este posteo que tiene como única protagonista a Andrea Meza se llenó rápidamente de likes superando con facilidad la barrera de los 57 mil corazones. Además, la novia del tiktoker Ryan Antonio recibió cientos de mensajes de cariño y halago hacia su look escogido en las mencionadas pics.