Andrea Meza, Miss Universo, presumió su hermosura y enamoró a sus fans

Andrea Meza, actual Miss Universo, habló sobre los rumores de exceso de retoques estéticos. “De verdad que yo no entiendo de donde inventan tantas cosas” señaló la modelo e ingeniera en software mexicana al programa “Suelta la sopa”.

Luego de ello, Andrea Meza opinó sobre las cirugías y el concurso de belleza femenina internacional: “Eso nunca ha sido un tema, no hay un contrato tampoco en donde diga que no puedes tener cirugías, no hay un contrato que diga el número de cirugías, tú eres libre de hacer de tu cuerpo lo que quieras”. “En 2017 tomé la decisión de hacerme algunos arreglos y pues fueron para bien. Me puse implantes de busto, no tengo tema en platicarlo y creo que es bastante obvio” amplió la azteca.

Hace unas horas, Andrea compartió una fotografía en su cuenta oficial de Instagram que enamoró a gran parte de sus millones de seguidores de alrededor del planeta. En las mismas se puede ver a la azteca desplegando toda su belleza ante la cámara para una producción profesional de fotos. La modelo latina lució un strapless de color celeste. Además, la latina complementó su look con su largo cabello suelto y un delicado make up.

Un simple emoji de corazón de color azul fue el sencillo epígrafe que eligió la Miss Universo para acompañar su reciente instantánea en la red de la camarita.

Fuente: Instagram Andrea Meza

Como era de esperarse este posteo que tiene como principal protagonista a Meza se llenó velozmente de likes superando con facilidad la barrera de los 30 mil corazones. Además, la novia del tiktoker Ryan Antonio recibió cientos de mensajes de cariño y halago hacia su look escogido en las mencionadas pics.