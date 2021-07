Ximena Duque se cansó de los comentarios y salió hablar orgullosa de sí misma

Se llama Ximena Duque-Adkins Giraldo, más conocida como Ximena Duque, tiene 36 años y es una reconocida actriz, modelo, presentadora y empresaria colombiana.

Últimamente ha demostrado que no lo viene pasando nada mal. De hecho, se la vio junto a su marido -Jay Adkins-, festejando su cuarto aniversario en un lujoso yate. Así también, tras bastante exposición tiene a quienes la adoran y son sus seguidores fieles, como también quienes la critican por cada una de sus acciones.

Así fue que en esta oportunidad Ximena Duque se cansó de los cometarios y salió orgullosa de sí misma a contar todo el sacrificio que viene haciendo hace tiempo.

Ximena Duque ¿Qué hizo y de qué se cansó?

Tras llevar unos cuantos meses un poco agridulces, la llegada de su beba Skye equilibró todo. Sin embargo, para la actriz Ximena Duque ha sido todo un reto querer volver a ver su figura nuevamente como era antes del embarazo, más aún después de las críticas recibidas y comentarios un tanto desubicados.

Sin dudas, fue una experiencia física y psicológica. Así lo confesó la misma actriz. No obstante, decidió no contar absolutamente todo y aseguró que solo lo hará cuando “esté preparada".

La empresaria solo ha adelantado un poco de su gran logro alcanzado después de tiempo de mucho esfuerzo y gran sacrificio.

La demostración la hizo en su Instagram con estas palabras: "Sí, Señor. ¡Ya lo logré!" junto a una foto de su balanza demostrando que por fin pesa lo mismo que antes de quedar embarazada.

El testimonio fue precisamente a través de las historias de su Instagram. La feliz mamá de 3 hijos, contó que su peso ya está nuevamente en 135 libras (Unos 61 kgs). Eso sí, asegura que no le sido para nada fácil, pero le ha dejado una enseñanza que ahora Ximena la quiso compartir con sus más de 4 millones de seguidores: “El que la sigue la consigue. Rendirse no es una opción”.

Ante la pregunta de por qué se cansó Ximena Duque para salir a hablar, cabe destacar que la actriz así como recibió muchos halagos hubo también otros comentarios que verdaderamente le molestaron y por eso decidió salir a hablar orgullosa de sí misma.

Ante todo, destacó los estragos que había dejado su embarazo, sobre todo porque ya tiene otros hijos y también todo el tiempo durante la pandemia. Esas situaciones naturalmente le pasaron factura a su cuerpo y sentimientos.

En este proceso de transformación para recuperarse y sentirse orgullosa de sus propios logros tuvo la ayuda de los 2 hombres más importantes de su vida que son su marido Jay Adkins –un gran compañero de sus luchas- y su hijo Cristan Carabias, que es su entrenador personal.

Ximena promete ir compartiendo su experiencia porque espera ayudar y motivar. De hecho, así lo hace desde siempre con todas las mujeres.

Igualmente ya adelantó: "Estoy trabajando para que mis emociones no me controlen" y agregó: "Estoy llevando una etapa de mi vida que no conocía, pero sé que va a pasar, la voy a superar y voy a ser testimonio para ustedes".

¡Objetivo cumplido! ¿Tú qué crees? Mírala.