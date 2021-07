Ximena Duque-Adkins Giraldo, de 36 años, es una reconocida actriz, modelo, presentadora y empresaria colombiana. Sin embargo, no solo es conocida por sus trabajos en la TV sino por su ajetreada y expuesta vida privada.

Cabe recordar que en el mes de junio celebró junto a su marido actual Jay Adkins, su cuarto aniversario en un lujoso yate. Más enamorados que nunca, la pareja decidió tomarse una luna de miel en el paraíso caribeño donde no solo festejaron su aniversario sino que se consintieron al máximo.

Ximena Duque se casó con su actual marido en 2017 y según cuentan sus allegados, está en su mejor momento. Juntos tuvieron a Luna Adkins Duque y a principios de este año recibieron a su segunda hija en común, Skye.

Más allá de ser una hermosa familia numerosa, quienes desconocen quién es el padre de los hijos de Ximena Duque y qué pasó con uno de ellos, se puede decir que la actriz ahora está pasando por un nuevo reto como madre: El famoso nido vacío

Ante todo, es importante aclarar que la colombiana tuvo a su primer hijo Cristan Carabias, que hoy tiene 16 años, con el famoso cantante Christian Carabias .

"FUENTE: Telemundo"

En una entrevista muy amena y exclusiva con la revista HOLA! USA, la actriz y empresaria reveló quién es el padre de sus hijos y qué pasó con uno de ellos. Allí contó que se llevan de maravilla no sólo por el bienestar de su hijo en común, Cristan, sino porque se consideran familia.

Por su parte Christian Carabias también lo confirmó y se vio reflejado cuando hizo un comentario en las redes sociales. Tras varias fotos que subió Ximena -para el cumpleaños de su hijo - se evidenció esa buena relación:

"Ximena Duque me cortaste en la foto no se vale. Te voy a acusar con Cristan Carabias”. Claramente esa buena amistad que llevan, sorprende mucho a sus seguidores. Sin embargo, siempre es con mucho respeto:

“Somos poco tradicionales y la gente a veces no entiende que nos llevemos tan bien. Pero es que somos familia, no somos ya ni exes. Incluso la abuela es como mi mamá, hablo con ella todos los días. Y veo que mi hijo lo disfruta porque sabe que es con todo el cariño y todo el amor”.

Ximena Duque: Un nuevo desafío como mamá

La decisión de su hijo mayor de no ir a la universidad -como lo hacen la mayoría de los jóvenes al terminar la preparatoria- ya es un tema hablado en su hogar y la actriz lo apoya completamente.

“Tiene claro que no quiere ir a la Universidad. Cuando cumpla 18 años va a ser un hombre, yo no lo puedo obligar a ir al College”. Sin embargo, la actriz al escuchar los planes que ya tiene pensado su hijo, recordó que ella misma también pasó por una situación similar cuando era joven pero con motivos bastante diferentes:

“Yo no fui porque no tuve la posibilidad económica, además de que en esa época no tenía papeles, no podía entrar a una universidad y me tocó aprender de libros, sobrevivir, luchar por alcanzar ese sueño americano”.

Cabe recordar que Ximena tuvo a su primer hijo Cristian cuando tenía tan solo 19 años con quien era su entonces pareja, Christian Carabias. Aunque el adolescente tiene todo el apoyo de sus padres, la decisión al principio la puso en jaque.

Para Ximena, los hijos y la familia están primero desde siempre. Por ello, reconoce que a pesar de haber sido una noticia impactante, entendió lo que de verdad importaba y orgullosa dijo:

“Mi hijo no quiere ir al College, me tiene a mí como ejemplo, mi esposo tampoco fue. Él no tiene una certificación ni una carrera. Es un hombre supremamente inteligente, es más, es de los hombres más brillantes que yo he conocido en mi vida. No tiene una universidad, y es exitoso”.

Tras tener el apoyo de toda su familia ensamblada, la actriz colombiana dejó claro que su actual esposo Jay Adkins, es un buen ejemplo para Cristan, a pesar de que no sea su verdadero padre.

¿Ya sabías quién es el padre de los hijos de Ximena Duque y qué pasó con uno de ellos?