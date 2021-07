¡Una fortuna! ¿De cuánto es la pensión que reclama Sarah Kohan a Chicharito?

En estos días la modelo Sarah Kohan dejó clarísimo que va por todo y está dispuesta a llegar hasta las últimas consecuencias tras su separación con el futbolista Chicharito.

Si bien ya se conocía bastante de que las cosas entre Sarah Kohan y Javier Hernández alias “Chicharito” no iban nada bien, esta demanda de cuánto es la pensión que le reclama, fue realmente sorpresiva.

¡Es una fortuna! Así dicen, cuando se filtró la millonaria suma de la demanda de divorcio que la modelo australiana le hizo al futbolista en febrero ante la corte. Precisamente fue el portal TMZ quien obtuvo los documentos legales y los compartió para demostrar cuales son algunas de las peticiones que Kohan le hizo al papá de sus hijos.

¿Una fortuna? La pensión que le reclama Sarah Kohan a Chicharito

Se pudo corroborar que en la demanda de divorcio de Sarah y el futbolista, la modelo lo acusa específicamente a Chicharito de haberse desentendido completamente de los niños.

Pero no es solo eso. Además, la modelo menciona que el mexicano puso en riesgo a sus hijos en varias oportunidades. No obstante, se negó a colocar una valla para proteger a los menores de la alberca que tienen en la casa y su argumento fue que no le gustaba la fachada como quedaba.

Según aseguró el abogado de la modelo acerca de Chicharito: "No participa en la crianza diaria de sus dos hijos menores".

Tras la filtración de dicha demanda, se dio a conocer que lo que pide la modelo es ¡Una fortuna! Ante la duda de cuánto es la pensión que reclama Kohan a Chicharito, Sarah salió a dar fuertes revelaciones asegurando que su ex pareja solo “invade” su cama “cuando él quiere” a pesar de que se encuentran distanciados.

La realidad, es que la demanda financiera que Kohan le pide a Chicharito es de 100 mil dólares por mes. Ese valor equivale aproximadamente a 2 millones de pesos mexicanos.

Para comprender mucho mejor esa fortuna que pide Sarah y su defensa, en la demanda argumentaron oficialmente que los ingresos del futbolista ascienden a los 8 millones de dólares al año. Así que, viéndolo desde ese punto de vista, no le causaría mucho problema a Chicharito cumplir con lo que la ley le pide.

Por último, tras el reporte que se filtró decía: "Con base en su conducta en este litigio hasta ahora, Javier Hernández se ve comprometido a mantenerla atrapada en su papel de dependencia financiera que creó para ella”.

Aunque hasta ahora, no hubo ninguna respuesta por parte del futbolista. ¿Tú qué crees?