Carmen Villalobos: nueva vida y nuevos proyectos luego de dejar Café con Aroma de Mujer

La telenovela original “Café con aroma de mujer” fue escrita por Fernando Gaitán y estrenada en 1994 en Colombia. Tras el éxito rotundo que tuvo en distintos países, es que la historia se sigue expandiendo posicionándose como una de las mejores y clásicas telenovelas. Carmen Villalobos encarna a la antagonista en la remake de la serie.

Parece ser que las grabaciones de la actriz para la exitosa telenovela, llegaron a su fin. Luego de casi 8 meses dándole vida a Lucía Sanclemente, la actriz colombiana le dijo adiós a su personaje de villana.

Todo comenzó cuando Villalobos escribió en su Instagram: "Final, no va más. Bye, bye Lucía. Gracias por estos casi 8 meses de tenerte en mi piel".

Además agregó: "¿Saben qué reconfirmé con Lucía? Que si no nos valoramos y no nos queremos terminaremos eligiendo personas que tampoco lo harán con nosotros. No hay nada más triste que perder la dignidad para gustarle a alguien más. Eso jamás...".

"FUENTE: CNN en Español"

Muchos creerán que Carmen Villalobos tiene una nueva vida y nuevos proyectos luego de dejar Café con Aroma de Mujer y no es del todo así. Son varios los motivos por los que la actriz colombiana de 37 años tomó esta decisión de un día para otro.

Entre varios rumores y versiones no oficiales, vale hacer un análisis de cómo era su interpretación en la exitosísima telenovela Café con Aroma de Mujer y cómo se llevaba con la primera protagonista.

Ante todo, Villalobos tuvo un sentido mensaje de agradecimiento durante su último día de grabación. Especialmente fue para todos sus compañeros: "Me llevo tu sabrosura y buena onda. Ojalá el destino nos siga reuniendo".

Probablemente para comprender mucho mejor esta salida abrupta de Villalobos, vale recordar que esta nueva adaptación es protagonizada por Laura Londoño y el estadounidense William Levy.

Sin embargo, según allegados en las grabaciones, se dice que antes de que se lanzara la producción se especulaba que la actriz colombiana Carmen Villalobos fuera la principal protagonista y nunca sucedió.

La realidad, es que Laura Londoño se quedó con el papel principal y Villalobos con el antagónico, como la villana Lucía Sanclemente. Sin dudas, en los pocos meses de grabaciones que ya tuvo, su interpretación ha sido muy buena y hasta recibió lindos comentarios por parte de sus fans en las redes sociales.

La gran incertidumbre es por qué a ella no le dieron el papel protagónico. A pesar de todas las especulaciones con el reparto, la telenovela de Telemundo tuvo una buena recepción y se espera con muchas ansias su transmisión en los próximos días.

Por su parte, Londoño habló sobre este punto. “Telemundo simplemente dijo: ‘Se va a hacer ‘Café’ y ya tenemos a los protagonistas; van a estar William Levy y Carmen Villalobos, que trabajan en Telemundo. Mencionó a sus dos consentidos de Telemundo”.

Ante tantas versiones de que ambas actrices tenían discrepancias debido a la telenovela, fue la misma Laura Londoño que decidió salir a despejar dudas y darles tranquilidad a sus miles de seguidores.

Una de las tantas preguntas fue “¿Cómo es tu relación con Carmen Villalobos?” a lo que la actriz no tardó en responder contundentemente: “Fantástica”. Y eso no es todo, Villalobos también se sumó a esas confesiones y replicó la historia de Londoño respondiendo: “Y cómo la pasamos de bien en Nueva York. Besitos mi Lau”.

Ante la salida y despedida abrupta de Carmen Villalobos, todo queda aclarado y parece ser que se viene una nueva vida y nuevos proyectos, pero aún es una incógnita. Mientras, la joven y guapísima actriz juega a mostrarse bella en las redes sociales.

Mucha incógnita. Lo único que por ahora dejó clarísimo es que le puso fin a su personaje malevo: "Final, no va más. Bye, bye Lucía. Gracias por estos casi 8 meses de tenerte en mi piel".

Se despidió agradecida a todo el elenco, a los directores, maquillaje, vestuario y en general a todo el equipo de producción. Habrá que ver Café con Aroma de Mujer para comprender muy bien su posteo en Instagram. ¿Tú que crees?