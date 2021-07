Carmen Villalobos se muerde los labios frente a la cámara y abre el debate en la red

Las expectativas por la participación de Carmen Villalobos en Café con aroma de mujer eran muy altas. Sus fanáticos esperaban ansiosos verla, por primera vez, como antagonista en una telenovela. Si bien muchos aplaudieron su actuación en el melodrama, hubo otros que criticaron su desempeño en la TV.

"Es muy buena actriz, pero será que aún son muy pocos los capítulos pero a mí ese odio aún no me llega. No siento aún esa mala conexión, ese veneno que destila una villana", afirmó una de sus fans en la red.

Frente a esto, la colombiana salió en su defensa. "Es que ella no es mala. Siempre se los dije. Es una mujer peleando por lo que cree que es de ella. Y se le salen esas cosas que muchos seres humanos llevan adentro: la envidia, el egoísmo, la manipulación…", expresó.

Villalobos no solo llama la atención de sus fanáticos en la pantalla chica, sino que también lo hace en las redes cada vez que sube nuevo material. Ahora, compartió con sus más de 17 millones de seguidores dos postales que nadie pasó por alto. "¿Hoy amanecieron con ganas de morderle el labio a quién?", consultó y abrió el debate en su cuenta de Instagram.

Carmen Villalobos

"Hablen pues. Etiquétenlo", agregó y le llovieron los mensajes. "¿Cómo lo voy a etiquetar Carmen?", "Me encanta ese gesto", "Toda mi adoración para Sebastián y tu, son muy hermosos Dios los bendiga" y "Lucía es una reina", son algunos de los comentarios que se alcanzan a leer entre aquellos que si se animaron y confesaron sus atrevidas intenciones.