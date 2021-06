Tras una vida amorosa conflictiva, todo lo que rodeaba a la vida de Don Pedro Rivera era un drama constante. Más conocido como “El Patriarca del Corrido”, Pedro siempre daba mucho que hablar y la relación con su hija, Jenni Rivera, no fue la excepción. De hecho, su reconocimiento siempre se basó en escándalos y sobre todo, por ser el patriarca de la “Dinastía Rivera”.

Cabe recordar que Don Pedro Rivera fue quien abrió el camino dentro del regional mexicano. Aunque su vida era una constante llena de escándalos amorosos, su matrimonio con Rosa Saavedra no fue el único.

Muchos se preguntan cómo era la relación entre Pedro Rivera y su hija Jenni (ya fallecida). Ante todo, vale aclarar que “El Patriarca del Corrido” tuvo 7 hijos: Pedro Jr., Gustavo, Jenni, Lupillo, Rosie, Juan y Juan Carlos.

Precisamente el más pequeño, Juan Carlos, fue fruto de la relación que tuvo la cantante con Erika Alonso. Por esa razón es que el pequeño nunca fue aceptado por el resto de los hermanos. El mismo Pedro lo contó en una oportunidad.

"FUENTE: Debate"

Las relaciones a Don Pedro Rivera no le duraban mucho. Sin embargo, más allá de los rumores que siempre circulaban a su alrededor, él nunca salió a dar explicaciones ni a desmentir nada pero Jenni lo sufría mucho.

Tras divorciarse en 2008 de Doña Rosa, Pedro Rivera nuevamente volvió a estar en el ojo de la tormenta de escándalos y sorprendió a sus seguidores confesando que se había casado con Juana Ahumada.

Actualmente, Pedro tiene 78 años. El intérprete mexicano -padre de Jenni Rivera- sigue provocando tanto admiración como "horror" en las redes sociales. Su relación con su hija Jenni siempre fue un poco controversial, al igual que con el resto de sus hijos y nietos.

Su vida estuvo repleta de talento, pero también de mucho drama y escándalos. Eso siempre fue Pedro. Generando amor y odio constantemente.

El abuelo de la famosa Chiquis Rivera a fines de 2020 anunció que hará una gira con sus hijos y su nieta (la hija famosa de Jenni) en honor a su trágica muerte, pero esa noticia trajo más revolución y, una vez más, a favor y en contra.

Cabe destacar que la misma Jenni Rivera cuando estaba viva y le preguntaban acerca de cómo era su relación con Don Pedro Rivera, se limitaba a responder solo de trabajo.

“No puedo enfocarme en lo negativo, eso te derrota” fueron las últimas declaraciones de Jenni Rivera en una entrevista que concedió poco antes de encontrar su muerte. En esa misma entrevista, la cantante contó que la música para ella fue una casualidad ligada a su padre:

“Me tropecé con una carrera artística que ha crecido, me hice cantante por equivocación. He sido comunicóloga a través de mi música de sentimientos, (son) expresiones de mujer, he comunicado bastante y quiero comunicar a través de programa sociales, no solo ser conductora”.

Y es que, claro, su padre a través de su empresa discográfica denominada “Cintas Acuario” fue quien ayudó a lanzar la carrera musical de sus hijos Lupillo, Jenni, Gustavo y Juan.

¿Ya conocías cómo era la relación entre Pedro Rivera y su hija Jenni? Te compartimos el momento que Don Pedro le hizo un homenaje a Jenni tras su muerte.