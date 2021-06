Es una historia de amor que pocos conocen. Probablemente, porque de parte de Miranda Rijnsburger siempre fue una incógnita. Sin embargo, desde hace más de 30 años se sabe que es la mujer y el gran amor del galán cantante Julio Iglesias.



"FUENTE: Vanitatis - El Confidencial"

Lejos de lo que se la puede llegar a prejuzgar, nadie apostaba a esta relación. Sin embargo, Miranda siempre tuvo su propio discurso. Es una mujer natural, divertida, inteligente y muy cálida.

Así lo ha demostrado en una de sus últimas entrevistas para la revista Vanity en enero de 2020. Provista de un halo enigmático, la verdad es que se sabe muy poco de ella. Sin embargo, ante las preguntas sobre cómo conoció a su marido y otros aspectos, la historia de amor entre Miranda y Julio Iglesias empezó como te contaremos.

Al comienzo, ella misma cuenta que desde que está al lado de Julio solo hacen referencia a su persona como modelo, pero la verdad es que solo lo fue durante 1 año. Fue a sus 24 años que aceptó el reto de posar por el simple hecho de viajar mucho más: “Iba sobre todo a Canadá, pero visité muchos países. Fue una gran experiencia”.

Por su parte, cabe recordar que Julio Iglesias tenía 19 años cuando sufrió un accidente de auto que pudo terminar en tragedia. Sin embargo, semejante impacto en su vida se terminó trasformando en el comienzo de su trayectoria como el artista que es hoy.

Cuando hacen referencia a su estado de salud y lo preocupados que están sus seguidores y clubs de fans, la misma Miranda asegura que Julio está muy bien y no hay ningún tipo de preocupación por su salud.



"FUENTE: EL PAIS"

Aclara que su marido es un hombre muy disciplinado, activo y nunca se aburre. No se preocupa por lo que digan de él, pero sí por su país y la política. Orgullosa, Miranda describe que a cada lugar que viaja, siempre le hablan muy bien de Julio.

Miranda y Julio: La verdadera historia de amor

Exactamente así empezó la historia de amor entre Miranda y Julio Iglesias, una mañana de diciembre de 1990 cuando la misma Miranda estaba justo en el aeropuerto de Yakarta porque había viajado para trabajar de modelo.

Al ver mucho tumulto se sorprendió y se acercó para ver qué sucedía. Allí mismo descubrió que era el mismo Julio Iglesias que se encontraba con todo su séquito, Pepe Guindi, su representante y amigo, el compositor Billy Sanders y sus 4 coristas.

Al recordar aquel día, las palabras exactas de Miranda fueron: “Lo vi rodeado de mujeres y pensé que alguna de ellas era su esposa. No estaba al tanto de su vida personal. Se acercó y me propuso que fuese a verlo cantar esa noche. Tuve dudas. Yo sabía quién era…”.

Una vez en el recital, Julio la volvió a invitar para que lo acompañe a una gira por diversos lugares en Kuala Lumpur, Singapur y Tokio. Miranda recuerda que aceptó, pero antes de subirse al jet privado del artista, tuvo su cautela:

“En el remitente escribí mi nombre. ¡Me mandé la carta a mí misma! Tenía que contar que me iba con él por si me pasaba algo”.

Al volver de ese viaje, Miranda se fue a la casa de su familia en Holanda a pasar la Navidad. Cuando de pronto sin querer, recuerda que todo sucedió rapidísimo: “Julio no paraba de llamarme. Me invitó al concierto de Año Nuevo que daba en Las Vegas y, poco a poco, fue surgiendo todo. A mitad de 1991, me instalé en su casa de Indian Creek. ¡Cómo pasa el tiempo!”.

"FUENTE: AhoraMismo.com"

Exactamente así empezó la historia de amor entre Miranda y Julio Iglesias y al día de hoy ya llevan más de 30 años juntos de respeto, compañerismo y admiración.

Llevan el matrimonio de una manera excepcional. Durante gran parte del año viven en su casa de Miami pero en verano, Miranda suele viajar a España sola o con alguno de sus hijos, mientras que Julio prefiere estar instalado en la finca de Ojén.

