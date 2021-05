¿Qué edad tiene J.Lo y cuándo empezó su carrera?

Jennifer Lopez, conocida artísticamente como J.LO, es una de las artistas más populares y multifacéticas de Hollywood: es cantante, actriz, bailarina, diseñadora de moda, productora y perfumista. Hoy, a sus 51 años, es una de las celebridades con mayor cantidad de seguidores en las redes, en las que comparte su día a día y sus trabajos.

Nació en Castle Hill en el barrio neoyorquino de El Bronx, el 24 de julio de 1969 y tiene dos hermanas: una mayor, llamada Leslie y una menor, llamada Lynda. La familia era de origen humilde y vivía en un pequeño departamento, pero con el tiempo pudieron ahorrar para vivir en una casa de dos pisos.

Inicios como bailarina

Sus padres, David Lopez y Guadalupe Rodríguez, presentaron a sus tres hijas en numerosas actuaciones, en las que Jennifer bailaba y cantaba, pero sobretodo se destacaba por encima del resto. Si bien cuando terminó el colegio se inscribió en Baruch College, le dijo a sus padres que su verdadero sueño era convertirse en una estrella de cine, pero ellos le dijeron que los latinos "no lograban nada en Hollywood".

Eso generó un malestar con su familia y decidió independizarse. En 1991 fue seleccionada como bailarina de respaldo para los New Kids on the Block, una boy band estadounidense de pop, rock, hip-hop y R&B, y actuó con ellos durante su interpretación en los American Music Awards. También fue bailarina de Janet Jackson, al participar de la gira mundial de esta cantante a finales de 1993.

​Estrella de Hollywood

En 1993, J.LO tuvo su primer trabajo como actriz en un rol protagónico en la película dramática "Lost in the Wild", juntos Lindsay Wagner y Robert Loggia, pero fue lanzada DVD. En el cine obtuvo su primer papel en 1995 con la película "My Family", de Gregory Nava, interpretando a María, una joven inmigrante mexicana, papel por el que recibió el premio Independent Spirit Award como mejor actriz de reparto. A partir de ese momento su carrera empezó a despegar.

En 1997 protagonizó junto a Jon Voight (padre de Angelina Jolie) la película Anaconda y en ese entonces ya era una estrella cotizada en Hollywood. El film fue todo un éxito y J.LO tenía cada vez más fama y más propuestas de proyectos para llegar a la cumbre de la popularidad a nivel mundial, donde muy pocos llegan.

Una carrera llena de éxitos

No solo en el cine se destacó sino que su faceta musical fue extremadamente exitosa, alcanzando la impactante cifra de más de 80 millones de álbumes vendidos en su carrera. Su primer sencillo "Jenny From The Block" fue un éxito en ventas, y luego llegaron más canciones que atravesaron fronteras como "Let's Get Loud", "Get Right" y "On The Floor".

Sumado a eso, se consagró definitivamente como una de las divas de Hollywood: protagonizó "Estafadoras de Wall Street"; "Made in Manhattan"; "Wedding Planner"; "Una Suegra al Cuidado", entre otros.

Hoy las miradas se centran en J.LO cada vez que aparece en la alfombra roja con su despampanante figura y estilo único.



J.LO también fue muy reconocida en las revistas del corazón por sus relaciones con el actor Ben Affleck; el cantante Marc Anthony, con quien tuvo dos hijos; y el deportista Álex Rodríguez.

De cualquier manera, Jennifer López copa todos los medios por su trabajo, su vida amorosa o su figura radiante, y por cómo luce a sus 51 años ¿Quién puede juzgarla?