Netflix: 3 películas psicológicas para disfrutar tu fin de semana largo

Muchas veces pasa que al momento de elegir una serie o película en Netflix, buscas alguna producción que no sea igual al resto y que realmente te atrape en ella para distender. Para que tu búsqueda del contenido no sea larga y agobiante, te dejamos tres filmes psicológicos que no puedes dejar pasar si quieres tener un buen momento de distracción este fin de semana.

El juego de Gerald: Basada en un libro del gran Stephen King de 1992, la película ‘El juego de Gerald’, trata sobre un matrimonio monótono que decide irse de viaje, en él incursionan en un juego sexual que terminó siendo catastrófico. Gerald Burlingame esposa a su mujer en la cama y muere de un infarto mientras que Jessie Mahout sigue inmovilizada, alejada de todo y en medio de un bosque. La joven comienza un doloroso proceso de supervivencia donde recuerdos del pasado comienzan a salir a la luz y sufre alucinaciones. Esta película es protagonizada por Carla Gugino y Bruce Greenwood.

El practicante: Esta película de 2020 dirigida por Carles Torras y protagonizada por el actor español, Mario Casas, cuenta la historia de Ángel, un técnico en emergencias sanitarias que sufre un terrible accidente. Luego de este suceso, la relación con su pareja se vuelve obsesiva y cambia totalmente ya que él asegura que ‘Vane’ le es infiel, es por ello que todo se volverá un terrible infierno del que es casi imposible salir.

Clinical: Lanzada en 2017, esta película psicológica de Netflix fue dirigida por Alistair Legrand y protagonizada por Vinessa Shaw en el papel de ‘Jane Mathis’. Trata sobre un horrible encuentro que vivió una psicóloga (Jane) con una paciente muy joven y perturbada que la atormenta. El acoso es tal que la misma profesional comienza a cuestionarse su cordura ya que sufre ‘flashbacks’ muy reales que cada vez se hacen más presentes e irracionales.