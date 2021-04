¿Será verdad? Esta mujer asegura que Luis Miguel le dedicó una de sus mejores canciones

La cantante mexicana Alejandra Ávalos aseguró que Luis Miguel se inspiró en ella para escribir la canción "Tengo todo excepto a ti". Incluso, afirmó que el exitoso cantante no superó la relación que tuvieron y que por mucho tiempo siguió pensando en ella.

Luis Miguel es conocido por ser todo un seductor y se le conocieron romances como los de Aracely Arámbula, Mariah Carey y Myrka de Llanos. Pero muchas mujeres pasaron por su vida y algunos no salieron a la luz, hasta que Ávalos decidió contar el acercamiento que tuvieron.

"Yo rechacé su conquista y por eso es que ya no quiso volver a salir conmigo ni hablarme, y creo que eso es algo que no va a superar nunca, pero que no tengo otra forma de poder expresar lo contrario porque no sucedió", contó en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante en "El minuto que cambió mi destino".

¿Luis Miguel le propuso un romance?

Alejandra Ávalos reveló que Luis Miguel le propuso un romance, pero que ella lo rechazó porque solo quería que sean amigos. El Sol de México siempre fue muy popular y las mujeres siempre lo aceptaban, por lo cual esta información nunca antes se había escuchado.

En consecuencia, Luis Miguel escribió "Tengo todo excepto a ti" como una manera de expresar lo inalcanzable que era Ávalos en su vida. "El señor siempre tuvo romances con mujeres extraordinariamente bellas, a él no le hacía falta nada, entonces no le hacía falta nada ni nadie: Tengo todo excepto a ti, ahí se las dejo de tarea", dijo ante los cuestionamientos de la prensa.

La artista contó que sabe muchos secretos de Luis Miguel y su familia, pero afirmó que "se los llevará a la tumba" y agregó: "Soy una mujer muy respetuosa de las cosas de los amigos, cuando un amigo me confía un secreto soy una tumba, no puedo decir nada y no me corresponde".

No quería ser una aventura más

Alejandra Ávalos sabía del encanto de Luis Miguel y que las mujeres no le duraban mucho. Ella no quería ser solo una aventura y por ello prefiero tener amistad: "No soy de esas mujeres que se conforman con tener una aventura, se lo dije, quiero ser tu amiga para toda la vida, no quiero ser un romance efímero en tu vida. Al final, él se enojó conmigo y me dejó de hablar".