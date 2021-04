La cábala de Marco Antonio Solís antes de salir al escenario

Marco Antonio Solís, más conocido como “El Buki”, contó cuál es su cábala antes de salir al escenario y qué es lo que hace para que le de suerte.

No caben dudas que es uno de los cantantes más importantes de toda Latinoamérica y cada uno de sus shows desde siempre son un éxito.

Pero claro, no toda suerte siempre viene sola. Muchos artistas tienen su carta guardada y casi ni lo cuentan por temor a perder la "suerte" en sus shows.

En esta oportunidad “El Buki” sí se animó a confesar cuál es su cábala antes de subir al escenario para que le dé suerte. Después de tantos años, es un creyente de sus vibras y buenos pensamientos.

Silencio: La cábala de Marco Antonio Solís

El famoso intérprete de las memorables canciones ‘Si no te hubieras ido’ y ‘Más que tu amigo’ finalmente decidió confesarle a los medios cuál es su cábala secreta.

Primero que todo, dijo que al menos a él le sirve para llenarse de energía y buenas vibras antes de salir en cada presentación. Siempre le funcionó. Sus declaraciones a los medios fueron muy claras al respecto:

"Antes de entrar a cantar, suelo quedarme unos minutos en silencio, meditar un poquito, rezar y concentrarme. Concentrarme no tanto en lo que voy a hacer, sino en limpiar mi mente de toda preocupación, de toda expectativa. Estar un poquito conmigo mismo con Dios y encomendarme a que las cosas salgan lo mejor posible”.

Es maravilloso y quizás poco se lo imaginaban. Sin embargo, quienes verdaderamente lo conocen, saben que es un hombre creyente y siempre se demuestra muy positivo ante las adversidades.

De hecho, así se demuestra en sus redes sociales, con mensajes siempre positivos y esperanzadores.

El gran Marco Antonio Solís vive una vida de lujos pero siempre está pensando en sus fans y cada puesta en escena es muy importante para él como si fuera la primera y la última.

De esta manera es que El Buki lleva años llenando auditorios y escenarios con los mejores conciertos.

Su música, la espiritualidad, cada letra de romanticismo sumado a su música, colman todo ese deseo que tiene el cantante antes de salir al escenario.

Eso sí, no habría que olvidarse de su gran legión de fans que lo adoran y admiran. Porque no se puede negar que al cantante mexicano no le pasan los años y también compartió cuáles son las claves para verse tan bien.