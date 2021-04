Netflix: así se creó el mundo de “Sombra y hueso”, la nueva serie al estilo “Juego de Tronos”

A tan solo 8 días del estreno de la ansiada serie de Netflix, “Sombra y hueso”, las comparaciones con la serie basada en el libro de George R. R, “Juego de Tronos” comenzaron a circular por Internet. Épica, fantasía, misterio, oscuridad, magia y algo de amor son algunos de los matices entre ambas historias, esto se pudo denotar en el trailer oficial de la próxima apuesta del gigante de streaming.

La producción de “Sombra y hueso” estuvo a cargo de Eric Heisserer y la historia está basada en una sinergia entre el libro de «Sombra y Hueso», perteneciente a la saga del Grishaverso, y ciertos tintes de “Seis de Cuervos”, el spin-off de dicha saga. Ambas novelas desarrolladas por la escritora Leigh Bardugo.

Esta gran producción de Netflix es una de las apuestas importantes de la compañía en este 2021. En este fantasioso universo existe una zona “prohibida”, llena de oscuridad, la Sombra, donde habitan criaturas muy diversas y siniestras. La protagonista de la historia, Alina Starkov, es una joven soldado que se adentrará en dicho mundo y en un momento dado en el que es atacada, desprenderá una luz de su interior que no sabía que poseía y que modificará el curso de todo.

En un reciente video compartido en la cuenta oficial de Netflix en la plataforma YouTube: “’Sombra y hueso’ tiene lugar en un mundo inspirado por la Rusia zarista de principios de 1800, y en este país, Ravka, se ha partido en dos por una franja de oscuridad llamada la Sombra. Al norte se encuentra Fjerda, al sur Shu Han. Y estas fronteras cambian constantemente, sea quien gane o pierda la guerra” indicó Leigh Bardugo autora, productora ejecutiva y guionista de la serie.

“Ravka no logró industrializarse, así que no ganarán esta pelea a largo plazo, pero lo que los ha mantenido a salvo no es el primer Ejército, sino el Segundo Ejército. Está formado por los Grisha, y los Grisha tienen poderes únicos” continúa explicando Bardugo. Luego el productor ejecutivo Eric Heisserer detalla como está compuesto los Grisha: “Hay tres órdenes principales de los Grisha. Los Etherialki, los Materialki y los Corporalki”.