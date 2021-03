Todas las hijas de Joaquín Sabina y su relación con el músico

Tras vivir una terrible caída en el escenario, Joaquín Sabina tuvo un derrame cerebral que lo llevó a pasar obligadamente por una intervención quirúrgica, la cual finalmente superó y ya se puede confirmar que se encuentra en perfecto estado de salud.

De hecho, las últimas noticias que se dieron a conocer del canta-autor –ya casado con Jimena Coronado en junio del año pasado- fue la polémica revolución que provocó tras dar su opinión acerca del “poliamor”.

Pero no todo en la vida de Sabina ronda entre escenarios y amores. También están sus 2 hijas: Carmela la mayor de 30 años y Rocío de 28. Ambas, hijas de su matrimonio con la cantante con Isabel Oliart.

Desde su existencia siempre mantuvieron un perfil bajo y alejado de la vida libidinosa de su padre, salvo en algunas excepciones, que sin quererlo terminaron siendo el foco de atención de la prensa.

Sin embargo, la realidad es que para el cantante desde un principio (cuando se enteró que sería papá) dejó muy claro que lo de “cambiar pañales” no era lo suyo. De hecho, en una entrevista hace varios años confesó:

“Digamos que yo no empecé a hablar con mis hijas hasta que tuvieron edad de hablar conmigo. También es verdad que aquella época yo daba 120 conciertos al año y ellas cuando veían un avión decían: 'Adiós, Papa”.

Por un lado, se conoce que Carmela produce y lo hizo durante la presentación del cortometraje "Epitafios" donde su padre participó con uno de sus temas. El mismo Sabina expresó: “El corto es tan bonito” agregando: “que me inspiró mucho a la hora de escribirle un tema. Y ha sido satisfactorio trabajar en una producción de mi hija Carmela".

De Rocío (la pequeña) es muy poco lo que se conoce y que haya trascendido. Eso sí: escribe poesía y practica yoga. Sin embargo, se las puede ver a ambas hablar de su padre en este video:

En la actualidad se puede confirmar que tanto Carmela como Rocío junto a la actual esposa peruana Jimena Coronado son quienes forman parte del núcleo firme del cantante al punto que ninguna duda en calificarlo como “un padrazo de mayor”.

Más allá de la poca relación que han tenido a los largo de todos estos años, tanto Carmela como Rocío, recibieron uno de los mensajes más bonitos que cualquier mujer querría tener de parte de Joaquín Sabina.

El mismo padre les dedicó a sus hijas una de sus canciones “A mis cuarenta y diez” que se encuentra incluida en su mítico álbum “19 días y 500 noches”.

"Para que mis allegados, condenados

a un ingrato futuro,

no sufran lo que he sufrido, he decidido

no dejarles ni un duro,

sólo derechos de amor, (…)

Y, cuando, a mi Rocio,

le escueza el alma y pase la varicela,

y, un rojo escalofrío,

marque la edad del pavo de mi Carmela,

tendrán un mal ejemplo, un hula hop

y un D'Artacán que les ladre,

por cada beso que les regateó

el fanfarrón de su padre".