Revelamos la polémica opinión de Joaquín Sabina sobre el poliamor

El del poliamor es un tema que cada tanto vuelve a ser objeto de debate. En esta ocasión, quien se pronunció fue ni más ni menos que Joaquín Sabina. Entrevistado en la casa de Madrid en la que vive junto a su esposa Jimena Coronado, el cantante dijo: “no tengo nada en contra, pero no me apunto, entre otras cosas porque ya no tiene uno edad”.

Se trata de una de las primeras apariciones públicas que el músico de 72 años hace desde que sufrió el accidente que le causó un derrame cerebral y que lo obligó a pasar por una intervención quirúrgica.

¿El marco? La noche D, el nuevo programa de Dani Rovira en La1 de TVE.

Poliamor y relaciones abiertas: ¿qué dijo Joaquín Sabina?

La temática del episodio era el amor, por lo que no sorprende que como entrevistado hayan elegido a Joaquín Sabina, músico y poeta conocido por escribir algunos de los versos más famosos al respecto.

Aunque la charla dura unos pocos minutos, la cantidad de temas que tratan son bastantes. Como no podía ser de otra manera, en un momento surgió la cuestión del poliamor.

“(Antonio) Machín tenía razón”, dijo Sabina, citando los versos del bolero Corazón loco: “Cómo se puede querer a dos personas a la vez y no estar loco”.

Respondiendo a la pregunta de si se puede amar a dos personas a la vez, el autor de 19 días y 500 noches respondió: “Yo creo que sí. Lo que no se debe es, como ha sido mucha tradición en España en otras épocas, es tener dos familias. Se puede tener una amante y vivir con una cierta dignidad las dos cosas, pero dos familias es un disparate, es una locura, te vuelve loco. Pero sí he tenido ciertas simultaneidades”.

¿Cómo vivía Sabina este estilo de vida? “Es agotador. Y fíjate, ahora que está de moda el poliamor, las relaciones abiertas... no tengo nada en contra, pero no me apunto, entre otras cosas porque ya no tiene uno edad”.

Sabina y el amor: ¿qué más dijo el cantante español?

Cuando Pepe Viyuela le dijo que estaban para hablar de amor, Sabina rápidamente respondió: “pues me habéis puesto el tema más difícil del mundo. Ningún filósofo, ningún sociólogo, ni siquiera ningún poeta ha conseguido desenredar lo que es esa palabra: el amor”.

¿Qué es el amor para Joaquín Sabina? “Para mí es un invento maravilloso del ser humano. Porque fíjate que los animales tienen sexo y se reproducen, pero no tienen amor ni erotismo”.

Al mismo tiempo, también se encargó de dejar en claro qué es lo mejor y lo peor del amor para él. “Lo mejor es verte en los ojos de otro o de otra. No como en el espejo, que te ves tal como eres. En los ojos de la enamorada te ves mejorado”.

“Lo peor es a todo lo que lleva la posesión, o el exceso de posesión, empezando por los celos malsanos y acabando por las 42 muertes que llevamos ya este maldito año”, haciendo referencia a las mujeres que fueron asesinadas por sus parejas o exparejas en España durante 2020.

Por último, también expresó qué tipo de amor prefiere, si cortos, largos, intensos, fugaces. “Yo ya no tengo edad para decirlo, pero a mí me ha gustado siempre mucho 'l’amour fou', el amor loco que echa llamas, y que puede durar un instante o 3 años. No mucho más de 10 años”, dijo entre risas.