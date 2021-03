¿Cuántos nietos tienen Isabel Preysler y Julio Iglesias?

Dentro de las uniones más populares de la historia del espectáculo, podemos encontrar al matrimonio formado por el cantante Julio Iglesias y la socialité Isabel Preysler, que a pesar de que no fue un verdadero "para siempre", da tela para cortar en todo momento.

En general, se puede decir que de Isabel Preysler - la reina del papel "couché"- son 5 los descendientes nacidos de sus 3 matrimonios y apenas se ven aunque entre todos se mantienen unidos.

Cabe destacar que junto a los 3 hijos que tuvo de su matrimonio con Julio Iglesias sumado a los que tuvo con Carlos Falcó y Miguel Boyer, tienen un grupo de WhatsApp para comunicarse siempre entre ellos.

Se podría decir que son una familia ensamblada que vive esparcida por todo el mundo pero tratan, “a su manera” de estar siempre unidos. Sin embargo, en el chat no está Enrique -el cantante- y no porque se se lleve mal con sus hermanos sino porque su vida artística no se lo permite.

Según contó Tamara Falcó en una oportunidad: “Es que ya sabes, es artista y como muchos artistas necesita silencio”.

Una descendencia inesperada de nietos

Las buenas lenguas aseguran que todos los hijos de Isabel Preysler se llevan muy bien entre ellos y sus medios hermanos, pero aún así no son lo que se entiende como una típica familia.

La realidad, es que apenas se ven y algunos casi ni se conocen. Hay que recordar que las relaciones más distantes son las que mantienen con los 5 hijos de Julio Iglesias y Miranda Rijnsburger (que viven en Florida) lejos del foco mediático.

La realidad que tanto los Preysler-Iglesias-Falcó-Boyer ya pasaron varias navidades en la casa de Enrique en Miami.

Por un lado se puede decir que Isabel ya tiene 7 nietos de parte de sus 5 hijos y está encantada con su papel de abuela desde siempre. Se siente muy orgullosa de sus nietos y, siempre que puede, viaja para estar más cerca de ellos. Se recuerda que el primero de sus nietos junto a Julio Iglesias fue Alejandro, el hijo mayor de Chábeli Iglesias y su marido, Christian Altaba.

A él le sigue Sofía –la hermana de Alejandro–, luego los mellizos de Enrique, Lucy y Nicolás, el quinto nieto es Miguel Verdasco, la sexta es María, de apenas seis meses y el séptimo es quien llegó esta Navidad de parte de Enrique y Anna.

De parte de Julio Iglesias, se pueden confirmar que ya tiene 6 nietos porque –según la justicia– Angélica (hija de Javier Sánchez Santos, su hijo no reconocido) es su sexta nieta uniéndose a los mellizos de Enrique, Lucy y Nicholas, la pequeña bebé nacida a fines de 2020 y a los 2 hijos de Chábeli, Alejandro y Sofía.