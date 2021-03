¿Las viste? Las 3 peores películas de Paul Walker

Su participación en la increíble saga de “Rápidos y furiosos” fue lo que lo catapultó a la fama mundial, Paul Walker tuvo en vasta trayectoria artística números éxitos pero también fracasos que muy pocos conocen. Si bien su carrera en la pantalla grande comenzó en 1986, el actor fue parte de rodajes que no cumplieron con las expectativas de los espectadores y los expertos en cine no tuvieron en piedad en realizar sus críticas.

Este es el ranking de las 10 perores películas protagonizadas por Paul Walker según porcentajes de aceptación y de rechazo:

1. Meet the Deedles (1998) 7% / 38%: Los gemelos Phil (Paul) y Stew Deedle que buscan emociones fuertes, son surfistas hawaianos de moda enviados a Wyoming para un campamento de verano. Pero cuando se desvían hacia el Parque Nacional de Yellowstone, caen en trabajos como guardabosques novatos para impresionar a una teniente sexy.

2. The Skulls (2000) 9% / 43%: Para Luke McNamara, una invitación a unirse a la prestigiosa organización universitaria secreta, The Skulls, es un sueño hecho realidad. Pero pronto se da cuenta de lo poderosa que es realmente la organización The Skulls, y que la verdad, como el éxito, tiene un precio muy alto.

3. Timeline (2003) 11% / 45%: Mientras trabajaba en el sitio de una excavación arqueológica, el Profesor Johnston tropieza con un agujero de gusano y retrocede en el tiempo hasta la Francia del siglo XIV. El científico loco Robert Doniger, quien accidentalmente creó el agujero de gusano mientras desarrollaba un dispositivo de teletransportación, envía al hijo del profesor, Chris (Paul Walker), y a la protegida Kate al pasado para recuperarlo. Desafortunadamente, su misión de rescate se desvía por una sangrienta batalla entre Francia e Inglaterra.

4. Hustlers (2013) 18% / 36%: Un imitador de Elvis (Paul), supremacistas blancos adictos a la metanfetamina y un hombre que busca a su esposa buscan un anillo de bodas perdido.

5. Into the Blue (2005) 21% / 57%: Los buzos Sam y Jared aman la vida en las Bahamas. Pero cuando los amigos Bryce y Amanda los visitan, la pareja los lleva a un viaje en busca de tesoros, donde descubren más de lo que esperaban: un avión derribado lleno de cocaína junto a un famoso naufragio. Sin que Sam y Jared (Paul Walker) lo supieran, Bryce comete un error fatal y decide vender la cocaína, lo que enfurece a un grupo de traficantes de drogas, que ahora persiguen a los buzos.

6. Vehicle 19 (2013) 23% / 31%: Un hombre en libertad condicional, Michael Woods (Paul), recoge el vehículo de alquiler equivocado y rápidamente se da cuenta de que es el objetivo de toda una fuerza policial. La policía hará cualquier cosa para detener el testimonio de corrupción de una mujer que descubrió atada en el maletero del vehículo.

7. Brick Mansions (2014) 26% / 47%: En un Detroit distópico, las grandes casas que alguna vez albergaron a los ricos ahora son hogares de los criminales más peligrosos de la ciudad. Rodeando el área hay una pared gigante para mantener seguro al resto de Detroit. Para el policía encubierto Damien Collier (Paul Walker), cada día es una batalla contra la corrupción mientras lucha por llevar ante la justicia al asesino de su padre, Tremaine. Mientras tanto, Damien y un ex convicto llamado Lino trabajan juntos para salvar la ciudad de un complot para destruirla.

8. Noel (2004) 28% / 48%: Es casi navidad en la ciudad de Nueva York. Rose está en el hospital con su anciana madre, a quien le diagnosticaron Alzheimer. Nina está lista para cancelar su próximo matrimonio debido a los celos de su prometido Mike (Paul). Él está siendo seguido por Artie, un camarero que cree que Mike es la reencarnación de su difunta esposa. Mientras tanto, un joven llamado Jules quiere recrear su recuerdo navideño más feliz.

9. Rápidos y Furiosos (2009) 28% / 67%: Cuando un crimen los devuelve a las calles de Los Ángeles, el ex convicto fugitivo Dom Toretto y el agente Brian O’Conner reavivan su enemistad de alto octanaje. Sin embargo, cuando un enemigo común asoma la cabeza, Dom y Brian deben aprender a trabajar juntos y a confiar el uno en el otro para derrotarlo.

10. Takers (2010) - 28% / 67%: John Rahway (personaje de Paul) y sus amigos disfrutan de un estilo de vida lujoso financiado por robos bancarios, y evitan ser capturados siguiendo un estricto conjunto de reglas. Mientras celebran el último trabajo, un antiguo asociado llega con un atrevido plan para robar un vehículo blindado. El atractivo de tanto dinero en efectivo es demasiado tentador para resistir, pero, sin que los hombres de Gordon lo supieran, este atraco los pone en curso de colisión con los mafiosos rusos y un detective Matt Dillon que hará cualquier cosa para capturarlos.