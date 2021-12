Ellas son las madres de todos los hijos de Donald Trump

Es de público conocimiento que el ex presidente de los Estados Unidos Donald Trump tiene varios hijos. Algunos de ellos son conocidos mientras que otros permanecen fuera del centro de atención, intentando pasar desapercibidos.

En total tiene cinco hijos: tres con su ex esposa Ivana Trump, uno con su ex esposa Marla Maples y otro con su actual esposa Melania Trump. Una gran familia numerosa que se completa con un total de 10 nietos.

¿Quiénes son los hijos de Donald Trump?

Donald Trump Jr.

Donald Jr. nació el 31 de diciembre de 1977. Es el primer hijo del ex presidente de los Estados Unidos con su ex esposa, Ivana Trump. Actualmente se desempeña como vicepresidente ejecutivo de desarrollo y adquisiciones en The Trump Organization. Donald Jr. también se desempeñó como asesor de la sala de juntas en “El Aprendiz” y se define a sí mismo como un "amante de la naturaleza" según su biografía de Twitter.

Tiene cinco hijos con su ex esposa Vanessa (finalizaron su divorcio en 2019, según People), y actualmente está saliendo con la ex personalidad de Fox News, Kimberly Ann Guilfoyle. (Es posible que la reconozca por su entusiasta discurso en la Convención Nacional Republicana).

Ivanka Trump

Ivanka nació el 30 de octubre de 1981 y es la segunda hija de Donald Trump con Ivana. La mujer se desempeña actualmente como asesora y asistente principal de su padre. Antes tenía su propia línea de ropa, accesorios y zapatos, la cual cerró oficialmente en julio de 2018 debido a su nueva carrera política, según The Washington Post.

Ivanka también trabajó una vez como modelo y ha escrito dos libros best sellers. Está casada con Jared Kushner, quien también se desempeña como asesor de la Casa Blanca. Juntos tienen tres hijos pequeños: Arabella, Joseph y Theodore.

Eric Trump

Eric nació el 6 de enero de 1984 y es el menor de los tres hijos de Trump e Ivana. Actualmente es el vicepresidente ejecutivo de la Organización Trump, según su biografía oficial, donde es responsable de supervisar muchos temas. Está involucrado en propiedades residenciales, hoteles de lujo, campos de golf, oficinas y locales comerciales, bodegas, lugares de entretenimiento y corretaje.

Eric se graduó de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C., con un título en finanzas y administración. Está casado con Lara Trump y la pareja tiene un hijo, Luke, una hija, Carolina, y dos perros. Todos residen en Nueva York.

Tiffany Trump

Tiffany es la única hija de Donald Trump y la actriz Marla Maples. Nació el 13 de octubre de 1993. Creció con su madre en California después de que sus padres se separaron.

Se graduó de la Universidad de Pensilvania en 2016, según Biografía, donde se especializó en sociología y estudios urbanos. Tiffany obtuvo su título de abogada de Georgetown Law este año y se graduó en una ceremonia virtual.

Barron Trump

A pesar de vivir en la Casa Blanca, Barron tiende a permanecer fuera del centro de atención más que sus hermanos, probablemente debido a que es menor de edad.

Es el único hijo de Donald Trump y su actual esposa, la Primera Dama Melania Trump. Nació el 20 de marzo de 2006 y asiste a St. Andrew's Episcopal, una escuela preparatoria en Maryland.

¿Conocías cómo es la familia del magnate y expresidente de Estados Unidos?