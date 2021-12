A qué se debe la inflamación en la cara de Lyn May

La vedette Lyn May ha tenido varios inconvenientes tras un procedimiento en especial que le trajo duras consecuencias en la cara. Así fue que un día le apareció una inflamación que le ha traído una serie de burlas y adjetivos muy desagradables.

Por suerte, a pesar de haber sufrido mucho, encontró una solución para que se le "desinflame" por culpa del aceite que le inyectaron.

Cabe recordar que Lyn May, durante décadas, ha insistido en que le inyectaran un tipo de aceite comestible en la cara en lugar de aplicarle colágeno, como ella deseaba. Durante años, recibió muchas burlas y críticas por su afán a las cirugías. Ella misma, en varias entrevistas atribuyó que ese procedimiento le trajo duras consecuencias en su rostro, al punto de querer quitarse la vida.

Tras una serie de burlas y adjetivos a lo largo de los años en las redes sociales, la vedette no paró en buscar la solución para esa “inflamación” en la cara. Mientras, ha tenido que soportar insultos como que la llamen "monstruo" entre otras palabras muy despectivas hacia su persona.

Cabe destacar que todas esas críticas no solo las ha recibido de parte del público, sino también de algunos famosos colegas, como lo hizo en una oportunidad Niurka cuando dijo: "¿Tú crees que ella no se ve en el espejo y sabe que está fea como la ching…".

Así mismo, vale recordar quiénes son las famosas que también salieron en su defensa.

Lyn May encontró la solución a la inflamación de su cara

Cansada de recibir críticas, hizo terapia y siguió adelante. Precisamente en 2020, Lyn May inició una serie de tratamientos distintos. Una vez más se sometió a nuevas operaciones con el Doctor José Achar. De esa manera, logró corregir algunas imperfecciones que le habían dejado ese supuesto aceite comestible que le inyectaron hace años.

Al poco tiempo, ella misma confesó que puso una pausa al tratamiento que había emprendido para sanar su cara. La decisión es porque halló una solución que no requería volver a estar bajo el bisturí. Aun así, una vez más sus declaraciones fueron polémicas:

"No he tenido tiempo para operarme" confesó la vedette. No obstante, para que terminen con las críticas y los insultos, contó: "Lo que estoy haciendo ahorita es ponerme sábila porque me ha desinflamado la cara". "FUENTE: Univisión"

Esa sería esta vez, la nueva solución que halló para desinflamar su cara. Lamentando todo lo ocurrido, finalizó: "Ya sabes, tengo la cara así por tanto aceite de cocina que me pusieron".

¿Ya conocías el motivo de la inflamación en la cara de Lyn May?