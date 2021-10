Estas fueron las últimas recomendaciones de Lyn May sobre el bótox

La famosa ex vedette Lyn May no para de generar controversia en las redes sociales con sus anuncios. Vale recordar que hace muy poco dejó a más de uno boquiabierto con la noticia de que estaba embarazada de tres meses a los 68 años.

Con esa noticia llegó a acaparar varios titulares y lo peor, es que generó una fuerte polémica en las redes para que luego saliera a desmentirlo anunciando su boda con un joven novio.

Así es Lyn May, provocativa y nunca descansa al momento de elegir qué decir y qué no. En esta oportunidad, salió a dar recomendaciones sobre el bótox. Si, una vez más hizo que las redes sociales estallen.

Las recomendaciones de Lyn May sobre el bótox

La simpática Lyn May recomendó y les sugirió a sus seguidores que vayan a ver a su doctor de belleza y pidan por sus servicios a la hora de inyectarse bótox. Bajo el posteo escribió: "Les invito a ponerse bonitas con la mayor seguridad y profesionalismo, corazones, las quiere su amiga Lyn May".

"FUENTE: Yahoo Vida y Estilo"

El anuncio de Lyn May a sus seguidores, para que se inyecten bótox con su doctor fue: "Hola amigas, les saluda Lyn May, las invitó a que el día nueve se pongan bótox" a lo que también agregó: "Recuerden, doctor Gama, la clínica del doctor Gama para que se pongan bótox con Lyn May, cantanto y bailando para todas Uds. ¡Las amo!".

Como era de esperarse, algunos internautas salieron a criticarla y se mostraron en su contra sobre dicha recomendación. "¡Yo pensé que era la máscara de Halloween!" dijo alguien en los comentarios del post que compartió el programa matutino “Suelta la sopa”. "Pobre doctor, antes de aumentar la clientela, la va a espantar" afirmó alguien más.

Cabe recordar que la ex vedette tuvo varios inconvenientes con sus reiteradas cirugías estéticas que la han hecho sufrir, como una en especial. No obstante, por otro lado también estuvieron quienes la apoyaron.

La realidad, es que esta vez Lyn May salió con buena voluntad a sugerir otro doctor que no es el mismo que ella contó cuando le deformaron el rostro. De hecho, fue una mala práctica. Cabe recordar que ella ha tenido que convivir con muchos ataques y bullying todos estos años por el daño permanente que sufrió.

Las recomendaciones esta vez las hizo con mayor seguridad y profesionalismo, ofreciendo los datos de su médico. Y tú ¿Te aplicarías bótox con la recomendación de Lyn May?