Lyn May vs. Niurka Marcos: los dichos más polémicos y motivos del escándalo.

Todo se inició a partir de que la vedette Niurka Marcos de 53 años salió a decir que la actriz y vedette mexicana Lyn May no era una vedette, sino más bien una fichera. Tras sus dichos polémicos y agresiones verbales May no se quiso quedar callada y decidió abordar el tema. Además, señaló también si estaría o no dispuesta a conocer personalmente a la cubana.

Lyn May y Niurka Marcos: Motivos del escándalo y dichos polémicos

Cabe recordar que fue hace unos días cuando Niurka salía del aeropuerto internacional de la ciudad de México y los medios se le acercaron a preguntarle qué opinaba acerca de las sugerencias de Lyn May con respecto a colocarse botox.

Allí fue donde Marcos arremetió contra la actriz: “El juego de Lyn May es ir contra el tráfico. ¿Tú crees que ella no se ve en el espejo y sabe que está fea?”. Así y todo aclaró que ama a May y se ríe de su propio sarcasmo, pero: "Ella sabe que está fea" finalizó.

No obstante, lo que provocó esta gran polémica fue que la cubana señaló el trabajo como artista de Lyn May como algo despectivo. Dijo que no era una vedette sino una fichera: “Ella está confundida. Fue fichera en su época porque eso era lo que estaba de moda, no es ofensa”.

Sumado a esa declaración, también determinó que para ella, esa era la época de las ficheras porque todas eran muy bellas, muy talentosas, muy espectaculares, pero no eran vedettes.

Lyn May salió a defenderse a la agresión de Niurka Marcos

Por su parte, Lyn May no se calló y salió en su defensa. Lo hizo en una entrevista para diversos medios y dijo: “yo no conozco a esa señora. Yo conozco a Cher, Nicki Minaj, Madonna”.

Sin dudas, se pudo notar a simple vista la molestia que generó en la vedette tanta agresión gratuita. Luego de la insistencia de los reporteros, la actriz de cine finalizó diciendo que: “no le voy a decir nada porque la conozco” por lo que también aseguró que tampoco tiene interés en hacerlo.

Asimismo, tras todo lo que se dijeron y el escándalo que se generó entre ambas, Lyn insistió en que digan lo que quieran y eso lo hizo refiriéndose puntualmente al ataque de la vedette cubana.

Aprovechó el momento para hablar brevemente sobre la participación que tendrá en la película “Cerdo” que comenzó a rodarse el 11 de octubre en Miami con el protagonismo de Julián Gil.

Cabe destacar que – según registros - la constante polémica entre Lyn May y Niurka Marcos persiste y se remonta a un momento en el que la cubana se refirió al rostro de la vedette con adjetivos muy controversiales.

Probablemente, ya se encuentren un poco bajados los ánimos de este escándalo ya que Lyn May aclaró que no le importa lo que la gente piense de su vida privada.

¿Crees que todo terminará aquí? O ¿habrá una nueva respuesta de parte de Niruka?