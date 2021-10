Lyn May: Todas las famosas que salieron en su defensa

Luego de las duras declaraciones de Niurka Marcos contra Lyn May, la vedette mexicana recibió la defensa de dos importantes famosas: Lorena Herrera y Maribel Guardia. A continuación, compartimos todo lo que se dijo acerca de la trayectoria y de la figura de la artista de ascendencia china.

Lyn May, Niurka Marcos y la defensa de Lorena Herrera

Todo comenzó con una de las tantas polémicas que acostumbra protagonizar Lyn May. En esta ocasión, la vedette que hace poco decía estar embarazada compartió en sus redes sociales un mensaje en el cual incentivaba a sus seguidoras a inyectarse bótox en la cara para lucir más bonitas.

Una de las voces que más resonaron a modo de respuesta es la de Niurka Marcos, quien aprovechó para lanzar una dura acusación contra May.

Como bien indica El Imparcial, la cubana de 53 años expresó que Lyn May no es vedette, sino que es “fichera”, haciendo referencia a las mujeres que, en los cabarets, reciben fichas a cambio de realizar bailes y beber tragos junto a los hombres.

En conversación con Venga la Alegría, Lorena Herrera dio a entender que lo que hace May puede gustar más o gustar menos, pero que nadie puede negar su rol como vedette y bailarina.

Por su parte, la propia Lyn May eligió no quedarse de brazos cruzados y dijo ante la prensa que no sabe quién es Niurka Marcos.

Maribel Guardia y sus palabras de elogio hacia Lyn May

Otra de las personalidades públicas que salió a apoyar a Lyn May es Maribel Guardia. A diferencia de Herrera, la exmujer de Joan Sebastian respondió a las críticas que giran en torno al físico de la vedette de ascendencia china.

En De Primera Mano, Guardia arremetió contra las acusaciones que recibe Lyn May por sus numerosos pasos por el quirófano para realizarse cirugías estéticas.

“Es increíble el cuerpo que tiene”, dijo Maribel en relación a May. En línea con esto, elogió la elasticidad que tiene con 68 años e indicó que a más de una chica de 20 años le gustaría tener la silueta de la famosa vedette.

Respecto a las cirugías plásticas, Guardia dio a entender que no está en contra de las mismas, pero sí aclaró que es fundamental realizarlas con un profesional de calidad.

“Cuando alguien decide hacerse algo en la cara hay que ir con un profesional”, fueron las palabras de la actriz y cantante costarricense.

Para finalizar, Maribel Guardia dejó bien en claro que admira mucho a Lyn May y que siempre va a hablar bien de ella, ya que considera que es un excelente ser humano.

Teniendo en cuenta todo lo mencionado, ¿qué opinas de los apoyos que recibió Lyn May en los últimos días?