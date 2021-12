Altaír Jarabo considera ser mamá

¡Impactante! La actriz Altaír Jarabo en estos últimos tiempos abrió su corazón y confesó que está muy enamorada y tiene muchos planes a futuro. En este sentido, mencionó que considera ser mamá como una opción viable y dejó a todos sin palabras con su revelación.

Cabe recordar que la actriz mexicana, protagonista de "Vencer el desamor", hace unos pocos meses se llevó todas las miradas cuando anunció su boda con el empresario Frèdèric García. Lo noticia no sólo impactó porque siempre ha tratado de mantener su vida privada alejada de los rumores, sino porque se trataba de un hombre 18 años mayor que ella.

Hasta el momento, a la pareja se la ve muy bien y feliz disfrutando de la etapa de "luna de miel". Sin embargo, por primera vez y luego de haber declarado que no quería tener hijos, Altaír Jarabo habló -como nunca antes- de lo que piensa acerca de la maternidad. Ahora parece que considera ser mamá.

Altaír Jarabo y su historia de amor

Ante las críticas por la diferencia de edad con su esposo actual, la actriz mexicana ha mencionado en más de una oportunidad que no le interesa que digan negativamente nada sobre su edad y su matrimonio. Es algo que no le interesa porque está de lo más feliz y enamorada de su actual esposo.

Además, para quienes pensaban que se había casado por interés -como muchos afirman-, la propia actriz se encargó de negarlo públicamente. Con Frèdèric García tienen una bonita historia de amor que nació en una reunión de trabajo en México.

"Dije 'Este hombre no se me va'" confesó la actriz, quien además agregó que el empresario es un hombre con ella muy cariñoso, inteligente y compañero que la hace sentir segura y feliz.

Pero bien, más allá de que Altaír Jarabo siguió adelante a pesar de todas las críticas, se casó con una boda soñada en las afueras de París y ahora parece que va por más.

Altaír Jarabo ¿planea ser mamá?

Durante una conversación que mantuvo con una particular revista, Altaír Jarabo confesó que ahora sí está pensando firmemente en la posibilidad de tener hijos. Está pensando en convertirse en mamá, aunque aseguró que no será en los próximos meses.

Dejó bien claro que primero quiere aprovechar un tiempo más la vida en pareja con Frèdèric García. "Adecuar nuestros calendarios para formar nuestra familia. Como ya lo he dicho, la maternidad tendrá que esperar. Y lo digo con toda claridad: quiero a Frédéric para mí sola un buen rato. Quiero disfrutar algunos años de mi matrimonio viajando y haciendo lo que nos gusta. Sigo activa y seguramente encontraré pronto un proyecto que me ponga pronto en la pantalla", indicó.

En la misma línea, a pesar de que está hoy se plantea el hecho de ser mamá, es algo que deja para más adelante, y ahondó en el tema, confesando que tiene contempladas varias opciones como lo es, el congelar sus óvulos. "FUENTE: El Mundo de Regina"

Así es que la actriz considera cualquier otro método de fertilización llegado el momento en que quiera convertirse en mamá: “No lo descarto, es más, siempre impulso a las mujeres a que tomen esa decisión responsable y que compren tiempo. No debe haber tabú, es una herramienta de la ciencia, de la tecnología, que, al revés, es como un seguro que ojalá no se use, pero que está ahí en caso de que algo pase en la vida porque nunca se sabe”.

¿Cómo ves la decisión de Altaír Jarabo acerca de ser mamá?