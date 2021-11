Aseguran que Juan Gabriel tiene otros dos hijos no reconocidos

Jesús Salas, el ex manager y uno de los mejores amigos de Juan Gabriel, asegura que el cantante ya fallecido tiene 2 hijos no reconocidos. Una gran revelación que trae, una vez más, al cantante a una polémica familiar.

Los 2 hijos no reconocidos de Juan Gabriel

El ex manager, Jesús Salas, reveló un secreto que estaba muy guardado del "Divo de Juárez" y lo hizo en exclusiva para el programa de televisión "Sale el Sol". Salas aseguró que estos 2 hijos, de los que nadie tenía conocimiento o "nadie conoce", nunca han salido a la luz por decisión del cantante fallecido.

No obstante, cabe destacar que, hasta el último momento de vida de Juan Gabriel, no se hablaba del tema. Sin embargo, en un momento, decidió contarlo. Precisamente, lo reveló justo antes de morir. "Sé que existen, pero nunca han aparecido. No sé dónde buscarlos", comentó en dicha entrevista, Salas.

Como si el tema ya no fuera polémico, el ex manager mencionó que la familia de Juan Gabriel fue la que decidió que no se hable más de este tema. Principalmente, los hijos que ya se le conocen, incluyendo a Gabriela, Hans, Luis Alberto, Jean Gabriel y Joao.

En la misma línea, agregó que, en un momento, su amigo Juan Gabriel le habría pedido a su hijo Luis Alberto, ir en búsqueda de estos 2 hijos no reconocidos, pero este nunca le contestó.

Juan Gabriel y una vida de polémica

Aunque el cantante mexicano Juan Gabriel nunca se casó, tuvo 4 hijos con Laura Salas. Vale recordar que ella fue quien estuvo a su lado hasta el último suspiro y de quien siempre se refirió como “la mejor amiga de mi vida”.

También, vale recordar -entre tanta polémica que siempre rodea a lo que fue la vida del cantante-, que a tan solo 1 mes después de su muerte, en el programa “Primer Impacto” se reveló que el artista tenía otro hijo que se llamaba Luis Alberto Aguilera y que vivía en Las Vegas, Nevada.

La relación que mantenían era bastante lejana, aunque se comunicaban de vez en cuando a través de correos electrónicos. Cabe destacar que este hijo lo tuvo con quien fue su empleada doméstica durante muchos años, Guadalupe González. Como si fuese poco, al tiempo, se supo de un sexto hijo, Joao Gabriel. "FUENTE: La Tercera"

Sin dudas, este secreto bien guardado ya no sorprende entre tanto drama que siempre rodeó al "Divo de Juárez". ¿Te sorprende que sigan revelando información de la vida privada de Juan Gabriel?