El verdadero motivo por el que Galilea Montijo decidió abandonar el país

Tras los rumores de que Galilea Montijo había decidido abandonar el país por los problemas que está sobrellevando su amiga Inés “N” y su esposo Víctor Manuel “N”, la conductora tuvo que salir a hablar.

Si hay alguien en el mundo del espectáculo, que cada tanto se encuentra envuelta en escándalos, es Galilea Montijo. De una u otra manera, siempre está en el ojo de alguna tormenta, aunque, esta vez, hasta ha llegado a sufrir acoso por su amistad problemática.

La conductora del programa de TV “Hoy”, fue entrevistada recientemente durante un evento privado y, allí mismo, aprovechó para desmentir todos los rumores acerca de su persona y su sorpresiva huida.

Las cosas como son. Montijo dijo, entre otras cosas, que no tiene pensado irse del país y, mucho menos, dejar Televisa. Cabe recordar que, en los últimos días, se la vio envuelta a la conductora en medio de la decisión que tomó su esposo Fernando Reina, de renunciar repentinamente a su puesto de trabajo.

Como si fuese poco, también se la involucró dentro del proceso legal que está enfrentando su amiga Inés “N” y su esposo Víctor Manuel “N”, acusados por supuesto lavado de dinero.

Cabe recordar que, hace tiempo, Galilea aclaró que nada tiene que ver la decisión de su esposo, con los problemas de sus amigos. De hecho, se desvinculó del todo lo que la vincule, al punto de negarse a hablar del tema.

Galilea Montijo, ¿quiere abandonar el país?

La conductora de Hoy, Galilea Montijo dejó muy claro que no tiene pensado abandonar México y, mucho menos, dejar de trabajar donde está. De igual manera, enfatizó que no hablará nada del tema de su amiga Inés “N” porque considera que el tema es muy delicado.

“Por respeto y porque no sé del tema, ya no lo quiero comentar. Yo me he ausentado del programa 3 días nada más, amo que me extrañen tanto eso sí”, declaró risueña.

Respecto a la renuncia de su esposo, también prefirió no declarar y esperar a que el tiempo se acomode. En cuanto a los rumores de que iba a abandonar el país, está convencida que se debe a especulaciones de malos intencionados y a eso, ya no le presta importancia.

Galilea Montijo prefirió salir a aclarar y dejar tranquilos a sus seguidores de que nadie se irá a ningún lado. ¿Tendremos que creerle a la conductora?