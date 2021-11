Tras varios rumores, finalmente Galilea Montijo decidió sincerarse y contó acerca del quiebre que se rumorea alrededor de su relación con su esposo, Fernando Reina. Fue una gran revelación luego de estar en el ojo del huracán por sus polémicas declaraciones últimamente relacionadas al caso Inés Gómez Mont.

Galilea Montijo y su esposo ¿se llevan bien?

No caben dudas que Galilea Montijo es una de las mujeres más bellas, pero así también polémicas dentro del mundo del espectáculo. Siempre envuelta en escándalos propios o ajenos, la conductora esta vez salió a contar cómo está su vida sentimental hoy.

Al parecer, hace unos meses comenzaron los rumores de que en el matrimonio de Galilea y su esposo había problemas. De hecho, se llegó a asegurar que la pareja estaba divorciada. Sin embargo, nada de eso es cierto. Pero, ante el abordaje de tantos medios, la misma conductora confesó que su esposo Fernando Reina la había abandonado por una noche.

Ante semejante confesión todos los medios comenzaron con diferentes hipótesis y la más fuerte era que finalmente había llegado el quiebre definitivo entre Galilea Montijo y su esposo. Pero no, no se trató de un abandono de hogar ni de una separación en vista.

Fue una noche donde su esposo decidió quedarse en su casa con su hijo Mateo y dejar que Galilea disfrutara de su momento. Cabe destacar que la pareja ya está acostumbrada a este tipo de situaciones, donde ambos salen por separado.

“No le gusta andar conmigo, a mí me hubiera encantado, las pocas veces que lo han visto es porque yo lo jalo pero no le gusta acompañarme a alfombras ni a eventos porque aparte me dice: te voy a dejar solita que disfrutes, yo me quedo con el niño y eso se lo agradezco mucho”, explicó La Gali.

Galilea Montijo y su esposo atajan todos los rumores

Tras renunciar a su cargo público y haber mucha incertidumbre acerca del nuevo rumbo que tomará su esposo, el empresario Fernando Reina, la conductora dio detalles de cómo llevan su vida de pareja. Con la intención de ponerle fin a las especulaciones en torno a su vida privada, Galilea explicó que están muy bien y hasta aseguró que mejor que nunca.

“Luego me dan mucha risa todas las cosas que se comentan… Efectivamente, mi marido renunció a la tesorería del estado porque va como candidato federal electo”, confesó mostrándose transparente como siempre. "FUENTE: HOLA! México"

Asimismo, finalizó dejando claro que se encuentra muy bien con su esposo y que nada de lo que sucede a su alrededor, les afecta como pareja: “Como siempre les he dicho, los rumores hay que dejárselos al tiempo. Siempre el tiempo es el que da la razón. Yo me agarro de Dios, de mi familia, de la gente que me quiere”.

Dichas declaraciones dejaron claro que Galilea Montijo está acostumbrada a los rumores y eso, la han hecho fuerte en la vida. ¿le creemos que está todo bien con su esposo?