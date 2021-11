Galilea Montijo recuperada y con su salud bajo control

Finalmente la presentadora y conductora mexicana Galilea Montijo salió a contar con sinceridad acerca de su salud. Ya se encuentra más tranquila y recuperada luego de los delicados momentos que vivió tras las secuelas que le dejó la covid-19.

Galilea Montijo está recuperada y tiene todo bajo control

Cabe recordar que precisamente durante todo el mes de octubre, Galilea Montijo se estuvo ausentando en el programa matutino “Hoy” de manera inesperada para muchos. Sin embargo, más allá de las especulaciones acerca de su esposo, la mexicana decidió revelar que todo fue por motivos de salud.

A pesar de que se la veía en constante movimiento y muy activa en sus redes sociales, como celebrando Halloween y también el Día de Muertos, en los últimos tiempos su vida privada estaba repleta de problemas.

Para una entrevista reciente, Galilea aclaró que todo comenzó después de contagiarse de covid-19. Tras recuperarse, confesó que luego comenzó a sentirse mal: "Me asusté porque me empecé a sentir muy mal, unos dolores de cabeza que todavía tengo, dolores de ojos que me dan y todo eso es a causa de la presión, lo del derrame del corazón estoy con medicamento, la pericarditis también".

Sin embargo, ahora decidió aclarar su situación y dejó a todos sus fans tranquilos. Ya se encuentra recuperada y su salud está en plena mejora. No obstante, reconoció que su enfermedad es “para siempre”.

"Todo bien, gracias a Dios, todo bien, todo controlado. Ahorita me escuchan un poquito mormada, porque me acabo de vacunar contra la influenza y sí me pegó un poquito, pero todo bien, nada más es un pequeño catarrito, pero nada más. Pero del corazón, la hipertensión, ya está controlado, gracias a Dios", comentó La Gali.

Cuál es la enfermedad de Galilea Montijo que será “para siempre”

Galilea Montijo contó finalmente que tuvo un derrame en el corazón y deberá vigilar su hipertensión. Es necesario recordar también, que la presentadora de televisión admitió, que vivirá con esta enfermedad “para siempre”.

La hipertensión que le detectaron, la tendrá durante toda su vida y por consecuencia deberá estar más atenta a su estado de salud. Esto se debe a que sufrió una pericarditis y un derrame del corazón. "¡HOLA! México"

Su explicación fue precisa y contundente: "Ya me quedé hipertensa. Lo del derrame del corazón pues estoy con medicamento, la pericarditis también. Cargo con mi aparato de la presión, antes cargaba con los tacones en a mano, ahora cargo con el aparato de la presión, pero todo bajo control".

De igual manera, Galilea Montijo ya se encuentra más tranquila, recuperada y con su salud bajo control. ¿Qué es lo que más extrañabas de ella en el programa Hoy?