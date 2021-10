El difícil momento que atraviesa Galilea Montijo y su estado de salud actual

Oficialmente, la presentadora, conductora y actriz de televisión mexicana Galilea Montijo salió a romper el silencio para que se terminen las especulaciones acerca de su estado de salud actual.

Ella misma es quien se tomó su tiempo para contar en detalle a sus fans cuál es el problema que se encuentra enfrentando actualmente. Cabe recordar que últimamente se viene especulando mucho por las ausencias constantes que tiene la presentadora en el programa “Hoy” que conduce junto a sus compañeros Andrea Legarreta, Arath de la Torre y Raúl “Negro” Araiza.

El estado de salud actual de Galilea Montijo

Galilea Montijo salió a contar en detalle los motivos de sus ausencias en el programa: “La hipertensión, cuando eres detectada hipertensa, ya es para siempre. Eso lo tiene mi mamá; sufrimos mucho en la familia tanto de hipertensión como del corazón. Una tía mía, hermana de mi mamá, murió a los 21 años, con ocho paros cardiacos. Entonces, sabemos de esos problemas en la familia y sí me tengo que cuidar”.

Tras su declaración, las especulaciones, sin dudas, mermaron. No obstante, la preocupación en sus fans se acrecentó y ahora están más pendientes que nunca del estado de salud.En el mismo momento de su confesión, la conductora agregó: “Mi cardiólogo, literal, me mandó unos días de descanso, ya les había comentado las secuelas que traía del COVID, me asuste porque me empecé a sentir muy mal, [me dan] dolores de cabeza, que todavía continuó con ellos, dolores de ojos que me dan y esa cosa de la presión; me quedé hipertensa“.

Asimismo, creyó conveniente dejar un trazo de tranquilidad y les aclaró a sus fanáticos que afortunadamente es una enfermedad –que aunque sea de por vida- tratándola con medicamentos, se controla.

En medio de todo su discurso y explicación, finalizó diciendo que como cualquier otra enfermedad, si es detectada a tiempo no debería conllevar a ningún problema más grave, pero sí es hay que ponerle mucha atención.

Galilea Montijo y su situación con “Hoy”

Mientras muchos se vienen preocupando acerca de su estado de salud, otros también comenzaron a especular acerca de qué pasará con su trabajo en el programa “Hoy”. La mexicana no solo habló de su vida personal sino que en referencia al programa, también dijo que aunque está atravesando este difícil momento, tiene todo “bajo control”.

Hasta el momento, tanto los directivos del programa como sus compañeros consideran que se tiene que seguir ocupando de estar bien al 100 por ciento y le toleran sus ausencias hasta que se acomode finalmente del todo. "FUENTE: El Siglo de Durango"

De parte de Galilea Montijo, aseguró que por ahora quiere seguir con su presencia en “Hoy” aunque no descarta –en un futuro - dedicarse a otros proyectos profesionales diferentes.

Eso sí, dejó bien claro que mientras continúe allí, irá con la misma motivación que tuvo siempre, alegrando a todos los televidentes que sintonizan al matutino todas las mañanas.

¿Crees que seguirá mucho más tiempo en “Hoy”?