Así sufrió Galilea Montijo el acoso por ser amiga de Inés Gómez Mont

Ser amiga de Inés Gómez Mont, a Galilea Montijo le trajo muchos problemas. Desde acosos hasta ataques en las redes sociales, la conductora confesó que sufrió mucho.

La amistad de Galilea Montijo e Inés Gómez Mont

Esta amistad, no solo le trajo escándalos a Galilea Montijo, sino que se ha llegado a especular que sus lujos provienen de los fondos por los que tienen problemas Inés Gómez Mont y su esposo con la ley. De hecho, los bienes de la conductora de Hoy, están en la mira y llaman la atención mucho más que nunca.

Todo lo que sufrió Montijo por ser amiga de Gómez Mont resurgió por la vida lujosa que lleva. El tema se centró a partir de que salió a la luz que Galilea y su esposo, Fernando Reina, son dueños de un lujoso Rolls-Royce Phantom, que está valuado en más de 7 millones de pesos, aunque ella lo haya desmentido.

A partir de ese momento, es que se siguieron haciendo búsquedas más intensivas de propiedades en Acapulco, de donde es originario el político Reina. Cabe recordar que en un momento llegaron a ser muy dudosas aquellas famosas bolsas que le había regalado Inés a Galilea, donde se aseguraba que estaban repletas de dinero.

Hasta el momento, independientemente de lo que sufrió Galilea Montijo por ser amiga de Inés Gómez Mont, se desconoce hasta dónde puede llegar este escándalo, ya que es un tema legal muy fuerte y comprometedor.

Los problemas de Galilea Montijo por ser amiga de Inés Gómez Mont

Tras el problema legal que enfrenta Inés Gómez Mont junto a su esposo, comenzaron los señalamientos directamente a Galilea Montijo por ser una gran amiga de hace años. Debido a ello, el acoso comenzó a través de las redes sociales.

El sufrimiento para Galilea comenzó cuando en un principio la apoyó incondicionalmente a su amiga desde la televisión y en sus redes sociales. La conductora de Hoy descreía en todo momento de las acusaciones por los delitos de lavado de dinero y defraudación fiscal que salpicaba a sus amigos.

Sin embargo, con el paso del tiempo y viendo que todo sigue empeorando, se han escuchado diferentes acciones que pondrían en duda que esa amistad continúe. De igual manera, tras ser juzgada por su amistad y hasta involucrada junto a su esposo, en una oportunidad salió a decir que no iba aportar ningún tipo de información al respecto, al punto que afirmó que se quedará callada hasta que todo se resuelva.

“No voy a comentar nada del tema. Con todo respeto para ustedes quienes están, yo la verdad no sé del tema. Entonces, como te digo, de la última vez me quedó la experiencia, empezaron a mover comentarios míos que la verdad no ayudó en el tema, entonces me voy a callar y no voy a decir nada” determinó Montijo para evitar más inconvenientes. "FUENTE: Futbol Radio Fórmula"

La experiencia de ser acosada e involucrada por su amiga, a Galilea Montijo le sirvió para no hablar más del caso de Inés Gómez Mont.

¿Tú crees que juntas tengan algo más que una amistad?