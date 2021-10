Las acaloradas fotos por las que Shakira es tendencia en Instagram

Shakira se convirtió en la nueva portada de la revista de moda y estilo “Cosmopolitan”. La artista colombiana de 44 años es la gran protagonista de la tapa del mes de noviembre del mencionado sitio.

Shakira viene de recibir una dura acusación tras la filtración de unos documentos que aseguran que es dueña de tres empresas ficticias constituidas en Islas Vírgenes Británicas con las que evaden impuestos: Light Productions Limited, Light Tours Limited y Titania Management Inc. Esta investigación periodística lleva el nombre de Pandora Papers.

En las últimas horas, Shakira compartió dos fotografías en su cuenta oficial de Instagram que conquistaron a gran parte de sus millones de followers de todo el mundo. En la misma se puede ver a la intérprete de “Girl Like Me” desplegando toda su hermosura ante la cámara para una producción de fotos profesional. La oriunda de Barranquilla lució un osado y ajustado body de color plateado, pantimedias, botas negras y grandes aretes. Además, la talentosa latina complementó su look con el cabello suelto con ondas y un delicado make up.

“Shakira x @cosmopolitan”fue el promocional y sencillo texto que eligió de epígrafe Shakira para acompañar sus recientes instantáneas en la popular red de la camarita.

Fuente: Instagram Shakira

Como era de esperarse esta publicación que tiene como única protagonista a la pareja de Gerard Piqué se llenó rápidamente de likes superando con facilidad la barrera de los 346 mil corazones. Además, la también bailarina recibió miles de mensajes de cariño y halago hacia su magnífica figura y su look escogido de parte de sus más fieles seguidores.

Fuente: Instagram Shakira