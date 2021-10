Vicente Fernández lleva casi dos meses hospitalizado y así está su salud

Sin dudas el delicado estado de salud del cantante Vicente Fernández en los últimos meses ha sido alarmante tanto para su familia como para sus admiradores. Incluso sus colegas también de alguna manera han seguido de cerca el avance de la salud del cantante mexicano.

Habiéndose cumplido casi 2 meses desde que el “El Charro de Huentitán” fue ingresado de emergencia al hospital de Guadalajara, luego de una caída en su rancho de Los Tres Potrillos, estas son las últimas novedades.

Resumen: ¿Por qué fue hospitalizado Vicente Fernández?

Habría que empezar por recordar que Vicente Fernández fue intervenido quirúrgicamente por una caída que tuvo en su hogar, pero así también por otros padecimientos y desde ese momento es que se encuentra vigilado y atendido muy de cerca por sus médicos.

Durante todo este tiempo se ha especulado mucho acerca de su salud, de cómo fue la caída y hasta si era real el porqué de su intervención. De hecho, ante tanta revolución, ha tenido que salir su hijo mayor, Vicente Fernández Jr. a desmentir el rumor sobre la muerte de su padre.

Mientras tanto, hay que mencionar que por el amor que le tienen al Charro, un grupo de admiradores pintaron un mural en su honor donde van y le dejan flores como muestra de su cariño. En todo este tiempo, como si fuese poco lo que estaba viviendo toda la familia, se llevaron otro susto con “Doña Cuquita”, la esposa de Vicente Fernández.

Vale destacar que ella también fue hospitalizada de urgencia por una hernia. Sin embargo, tras unos días de recuperación, luego de la cirugía, regresó de forma habitual al hospital solo para estar al lado del Charro de Huentitán.

Recientemente, su hijo Alejandro Fernández, “El potrillo”, durante un concierto le dedicó una canción a su papá y llorando les pidió a los presentes que recen por la salud de su padre.

Así está el estado de salud de Vicente Fernández

Como era de esperarse, debido al amor que le tienen a toda la Dinastía Fernández, hubo un constante acoso mediático. Por esa razón es que el hijo mayor del intérprete mexicano, Vicente Fernández Jr., es quien ha salido a informar constantemente sobre el estado de salud de su padre.

Mediante su Instagram, compartió la imagen de un comunicado médico donde detalla minuciosamente el estado de salud del Charro al día 20 de septiembre. En dicha publicación agradece la preocupación, el amor y las oraciones.

No obstante, en cada oportunidad siempre insistió con que tengan mucho respeto de no decir cosas que no saben y dejó a todos tranquilos aclarando que Vicente sigue en terapia pero nunca ha perdido la conciencia.

Por más que Vicente Fernández aún lleva casi dos meses hospitalizado, según el último reporte médico que fue difundido, se notificó que se encuentra despierto y que interactúa con su familia.

¿Qué mensaje te gustaría enviar al Charro de Huentitán?