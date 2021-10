Shakira es tendencia en Instagram por presumir su belleza inigualable en estas fotografías

Shakira se mostró muy orgullosa en las redes sociales del nuevo récord futbolístico de su pareja, Gerard Piqué. El jugador español de 34 años se convirtió en el defensor más goleador en la historia de la Champions League.

“El zaguero con más goles de la historia de la Champions League. Este hombre está en (emoji de fuego) fue el mensaje de alegría de Shakira en las redes sociales.

En las últimas horas, Shakira compartió varias fotografías en su cuenta oficial de Instagram que conquistaron a gran parte de sus millones de followers de todo el mundo. En la misma se puede ver a la intérprete de “Waka Waka” desplegando toda su belleza ante la cámara para una producción profesional de fotos. La oriunda de Barranquilla lució un elegante vestido de noche con abertura en una de sus piernas y con los hombros descubiertos. Además, la talentosa latina complementó su look con el cabello suelto y un delicado make up.

Fuente: Instagram Shakira

“Lights, camera, action! Remembering our last shoot for Dance Red Midnight. #tbt. Luces, cámara y acción! Recordando el rodaje de Dance Red Midnight” fue el promocional y sencillo texto que eligió de epígrafe Shakira para acompañar su nostálgica instantánea en la popular red de la camarita.

Fuente: Instagram Shakira

Como era de esperarse este posteo que tiene como principal protagonista a la pareja de Gerard Piqué se llenó rápidamente de likes superando con facilidad la barrera de los 138 mil corazones. Además, la también bailarina recibió miles de mensajes de cariño y halago hacia su magnífica figura y su look elegido de parte de sus más fieles followers.

Fuente: Instagram Shakira